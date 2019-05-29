Сердечный приступ или паническая атака? Супрун пояснила, как их различить

Перенесенный сердечный приступ или паническая атака - опыт, который запомнится навсегда. Эти два состояния имеют разные причины, но симптомы у них достаточно похожи. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

На своей странице в Facebook она сообщила, что общими симптомами могут быть удушье и учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь.

По словам Супрун, важно не перепутать паническую атаку с сердечным приступом и наоборот, поскольку это может быть крайне опасно для здоровья и жизни.

Паническая атака – ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха, которое сопровождается:

учащенным дыханием;

быстрым сердцебиением;

расширением зрачков;

остановкой работы желудка;

онемением конечностей;

головокружением.

Сердечный приступ (приступ стенокардии) происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставки через суженные сосуды. К его симптомам относятся:

боль в области грудной клетки;

повышенное потоотделение;

трудности с дыханием;

тошнота и рвота.

Чтобы различить паническую атаку и сердечный приступ, говорит Супрун, нужно учитывать такие характеристики симптомов.

При каких обстоятельствах возникли симптомы:

если после длительного стресса - это может быть паническая атака;

если после интенсивных физических нагрузок или подъема по лестнице - это может быть сердечный приступ.

Какой характер боли:

острая, колющая боль в центре груди - это паническая атака;

сжатие изнутри и тяжесть за грудиной, боль может "отдавать" в руку, нижнюю челюсть - это сердечный приступ;

затрудненное дыхание, резкая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение - могут возникать и во время обеих состояний.

Сколько длится симптом:

паническая атака - от 5 до 30 минут;

сердечный приступ - симптомы могут пройти через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Как действовать:

при панической атаке попытайтесь успокоиться, используя дыхательные упражнения и помните, что паническая атака не угрожает жизни;

при сердечном приступе нужно успокоиться и прекратить физические нагрузки; позвонить своему врачу - он может назначить прием нитроглицерина. Если приступ не удается снять в течение 15-20 минут - вызывайте скорую помощь.

Также руководитель министерства отметила еще несколько важных моментов:

у женщин такие симптомы, как боль в руке, шее, плече, животе , могут наблюдаться и при инфаркте;

паническая атака не ​может привести к сердечному приступу, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней.

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