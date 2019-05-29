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/Кардиология

Сердечный приступ или паническая атака? Супрун пояснила, как их различить

1.8тЧитать материал на украинском

Перенесенный сердечный приступ или паническая атака - опыт, который запомнится навсегда. Эти два состояния имеют разные причины, но симптомы у них достаточно похожи. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

На своей странице в Facebook она сообщила, что общими симптомами могут быть удушье и учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь.

По словам Супрун, важно не перепутать паническую атаку с сердечным приступом и наоборот, поскольку это может быть крайне опасно для здоровья и жизни.

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Паническая атака – ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха, которое сопровождается:

  • учащенным дыханием;

  • быстрым сердцебиением;

  • расширением зрачков;

  • остановкой работы желудка;

  • онемением конечностей;

  • головокружением.

Сердечный приступ (приступ стенокардии) происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставки через суженные сосуды. К его симптомам относятся:

  • боль в области грудной клетки;

  • повышенное потоотделение;

  • трудности с дыханием;

  • тошнота и рвота.

Чтобы различить паническую атаку и сердечный приступ, говорит Супрун, нужно учитывать такие характеристики симптомов.

При каких обстоятельствах возникли симптомы:

  • если после длительного стресса - это может быть паническая атака;

  • если после интенсивных физических нагрузок или подъема по лестнице - это может быть сердечный приступ.

Какой характер боли:

  • острая, колющая боль в центре груди - это паническая атака;

  • сжатие изнутри и тяжесть за грудиной, боль может "отдавать" в руку, нижнюю челюсть - это сердечный приступ;

  • затрудненное дыхание, резкая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение - могут возникать и во время обеих состояний.

Сколько длится симптом:

  • паническая атака - от 5 до 30 минут;

  • сердечный приступ - симптомы могут пройти через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Как действовать:

  • при панической атаке попытайтесь успокоиться, используя дыхательные упражнения и помните, что паническая атака не угрожает жизни;

  • при сердечном приступе нужно успокоиться и прекратить физические нагрузки; позвонить своему врачу - он может назначить прием нитроглицерина. Если приступ не удается снять в течение 15-20 минут - вызывайте скорую помощь.

Также руководитель министерства отметила еще несколько важных моментов:

  • у женщин такие симптомы, как боль в руке, шее, плече, животе , могут наблюдаться и при инфаркте;

  • паническая атака не ​может привести к сердечному приступу, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней.

Ранее MedOboz сообщал, что Супрун рассказала, для чего и как правильно принимать популярные минеральные добавки.

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Романова Анна
Романова Анна
Cпаси6o томy, кто показал мне прeкрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁p5bvsmn Пpостo прoйдя oпpос пoлyчилa почти пoлугодoвую зарплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока еще eсть возможнocть=)
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