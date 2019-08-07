Секс продлевает жизнь: нашлось еще одно спасение от ранней смерти

Активная сексуальная жизнь способствует продлению жизни после инфаркта миокарда.

Таковы результаты исследования, проведенного израильскими медицинскими исследователями в Тель-Авивском университете и медицинском центре Шаарей Цедек, передает Daily Mail.

Оно проводилось с начала 1990-х годов. За это время в нем поучаствовали 1120 израильских пациентов с сердечным приступом в возрасте до 65 лет.

Выяснилось, что у пациентов, которые занимались сексом раз в неделю, уровень смертности был на 37% меньше, по сравнению с теми, кто воздерживался от половых актов после пережитого сердечного приступа.

"Хотя регулярный секс является частью здорового старения, люди не должны чувствовать, что они "должны заниматься сексом, чтобы попытаться прожить подольше", – предупредили авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые обнаружили связь между ухудшением обоняния и риском преждевременной смерти.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!