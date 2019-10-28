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/ Кардиология

С легким сердцем: названы 5 простых упражнений, которые предотвратят инфаркт

2.1т Читать материал на украинском

Спорт занимает далеко не последнее место в вопросах здоровья сердца.

"Во время выполнения физических упражнений повышается сократительная способность сердечной мышцы и улучшается кровообращение, - говорит кардиолог Виктория Форосенко. – Благодаря этому сердце становится выносливее, а сосуды – крепче и эластичнее, что уменьшает риски кардиологических заболеваний, например, инфаркта миокарда".

MedOboz вместе с фитнес-тренером Юлией Кудлюк составили комплекс из пяти простых упражнений на каждый день, которые помогут восстановить и продлить молодость сердца.

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Тренировка для здорового сердца

Тренировка для здорового сердца

FitОстров

Важный момент!

Прежде, чем приступать к тренировке, запомните несколько важных правил.

Во-первых, выполнять упражнения нельзя натощак и сразу после еды. Приступайте к ним спустя 1,5-2 часа после приема пищи.

Во-вторых, останавливайте тренировку сразу же, если ощутите недомогание – головокружение, одышка, дискомфорт в области сердца.

Упражнение 1: отжимания на коленях

Лягте животом вниз, упритесь ладонями в пол на уровне плеч, локти согнуты, ноги упираются в пол коленями. Плавно выполняйте отжимания, выпрямляя руки. На подъеме делайте выдох ртом, произнося при этом звук "хааааа".

Первый раз сделайте 5-7 повторений, далее каждый день добавляйте еще по одному. Когда привыкнете к этому варианту упражнения, можете усложнить его, перенеся упор с колен на пальцы ног.

Упражнение 2: раскройте грудь

Встаньте прямо, ноги вместе или слегка разведены до ширины плеч (так, чтобы вам было комфортно держать равновесие). Закройте глаза и плавно разведите руки в стороны и слегка назад. Задержитесь так на минуту. Дышите ровно и глубоко. Затем плавно вернитесь в исходное положение, постойте ровно около 15-30 секунд и повторите все еще раз.

Это простое упражнение помогает раскрыть диафрагму и улучшает дыхание, чем усиливает кровообращение и насыщает кровь большим количеством кислорода, необходимого клеткам сердца.

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Упражнение 3: встряска

Станьте прямо, ноги на ширине плеч или чуть уже, носки слегка повернуты внутрь, колени не напряжены и чуть согнуты, тело – расслаблено. Слегка оторвите пятки от пола (максимум на сантиметр) и раз в секунду совершайте встряхивающее движение телом вниз, так 30 секунд подряд. Затем 30 секунд отдыхайте и повторите все еще два раза.

Такое упражнение помогает улучшить кровообращение и разработать сердечные клапаны.

Упражнение 4: мельница

Исходное положение – такое же, как и при встряске. Медленно синхронно вращайте руками, как будто крыльями мельницы. Через 10 секунд начните немного наращивать темп. Выполняйте упражнение 30 секунд, затем минуту отдохните и повторите еще один-два раза.

"Мельница" помогает натренировать мышцы грудного отдела позвоночника, что напрямую влияет на состояние сердца.

Упражнение 5: воин

Встаньте прямо, на вдохе сделайте широкий выпад левой ногой вперед, перенеся на нее центр тяжести тела. Одновременно поднимите руки вперед и вверх. На выдохе – приставьте правую ногу, опустите руки и выпрямитесь. Проделайте тоже самое на другую сторону. Сделайте по 7 повторений.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, по каким скрытым симптомам можно заподозрить развитие сердечных заболеваний.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тег
Фитнес
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