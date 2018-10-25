Риск выше на 66%: названы смертельно опасные привычки

Такие факторы как курение, нездоровая диета и недостаточная физическая активность приводят к увеличению риска возникновения внезапного инсульта на 66%.

Наследственная предрасположенность к инсульту увеличивает вероятность нарушения кровоснабжения мозга всего на 35% вне зависимости от образа жизни, сообщается на EurekAlert!.

Такие выводы сделала международная группа ученых, которые проанализировали данные, полученные при семилетнем наблюдении за 306 473 пациентами в возрасте 40-73 лет, участвовавшими в долговременном исследовании.

В медицинской истории всех добровольцев не было зарегистрировано случаев инсульта или сердечного приступа. Приверженность здоровому образу жизни оценивалась по количеству употребляемых фруктов, овощей и рыбы, регулярным физическим упражнениям и воздержанию от курения.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новшествам ВОЗ, инсульт является болезнью мозга.