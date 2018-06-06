Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Ирина Цымбалюк
Ирина Цымбалюк
Педиатр-иммунологВсе статьи автора

Рецепт десерта для улучшения работы сердца

928

Эта смесь для поддержки сердца. Особенно для тех, у кого повышена рабочая деятельность.

Мама передала мне лекарство для поднятия иммунитета и укрепления сердца. В свое время оно очень помогло папе и практически поставило его на ноги. Решила поделиться, может кому-то пригодится.

Нужно взять 3 чисто вымытых лимона, вытереть их, и затем протереть подсолнечным маслом.

Дальше нужно взять:

  • 200 г чернослива,

  • 200 г изюма,

  • 200 г кураги,

  • 200 г грецких орех,

  • 100 г боярышника,

  • 100 г шиповника.

Всё это на мясорубке перекрутить. Затем к этой смеси добавить 250 г меда. Перемешать и поставить холодильник на 10 дней. Потом кушаем натощак по 1 ст.л. каждый день.

В кураге, изюме, грецких орехах очень много ионов калия. Калий необходим, чтобы сердце работало ритмично.

Вкусно, приятно и полезно!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ирина ЦымбалюкИрина Цымбалюк
Тема
Здоровье
Объекты
Советы врача Сердцерецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины