Эта смесь для поддержки сердца. Особенно для тех, у кого повышена рабочая деятельность.

Мама передала мне лекарство для поднятия иммунитета и укрепления сердца. В свое время оно очень помогло папе и практически поставило его на ноги. Решила поделиться, может кому-то пригодится.

Нужно взять 3 чисто вымытых лимона, вытереть их, и затем протереть подсолнечным маслом.

Дальше нужно взять:

200 г чернослива,

200 г изюма,

200 г кураги,

200 г грецких орех,

100 г боярышника,

100 г шиповника.

Всё это на мясорубке перекрутить. Затем к этой смеси добавить 250 г меда. Перемешать и поставить холодильник на 10 дней. Потом кушаем натощак по 1 ст.л. каждый день.

В кураге, изюме, грецких орехах очень много ионов калия. Калий необходим, чтобы сердце работало ритмично.

Вкусно, приятно и полезно!