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Кардиология

Ребенок весил килограмм: в Украине провели уникальную операцию на сердце

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В Киеве в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины была проведена уникальная операция.

Пациентом стал недоношенный мальчик весом в 1 килограмм, сообщает на своей странице в Facebook кардиохирург Назар Озерянский.

"Выполнено резекцию коарктации аорты (критическое сужение крупнейшего сосуда). Ребенок в стабильном состоянии, прогноз позитивный", - рассказал он.

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Как выяснилось, ребенок родился всего лишь на 27 неделе беременности.

Как сообщал "Обозреватель", израильские врачи из больниц "Шнайдер" и "Бейлинсон" провели уникальную 12-часовую операцию, в ходе которой отрезали и пришили назад голову 9-летней девочке.

Место
УкраинаКиев
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