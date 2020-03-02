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/ Кардиология

Прорыв в кардиологии: американские ученые создали протез клапана, который растет вместе с ребенком

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Американские ученые создали протез сердечного клапана, который растет вместе с ребенком и не требует удаления при достижении им определенного возраста. Разработка принадлежит медикам из Бостонской детской больницы.

Как известно, в США около девяти из 1000 детей рождаются с врожденными пороками сердца, передает научный журнал Science Translational Medicine. Данная патология может проявляться в нарушениях в стенках сердца, близких к нему артериях или клапане, регулирующем приток и отток крови в орган.

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Используемые сейчас протезы требуют регулярной замены по мере роста ребенка

Используемые сейчас протезы требуют регулярной замены по мере роста ребенка

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К настоящему времени при нарушениях работы сердечного клапана ребенку устанавливают протез, который требует регулярной замены по истечению нескольких лет, что связано с ростом и развитием ребенка. Так, если протез клапана установлен двухлетнему ребенку, то до достижения им совершеннолетия понадобится провести еще порядка пяти операций по замене клапанов. В первую очередь, такие вмешательства несут большую нагрузку на организм и требуют длительной реабилитации.

Однако исследователям удалось решить эту проблему. Они разработали гибкий протез сердечного клапана, который растягивается и растет вместе с организмом ребенка. Его испытания в лабораторных условиях и на животных продемонстрировали, что протез сохраняет функциональность в полностью растянутом виде, а также может работать при различном давлении.

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Стоит отметить, что новый протез расширяется не сам по себе, а при помощи баллонного катетера, установка которого относится к малоинвазивным хирургическим вмешательствам.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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