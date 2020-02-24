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/ Кардиология

Названы три опасных продукта, провоцирующих инфаркт

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Пристрастие к некоторым видам популярных продуктов ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а в частности, приближает риск возникновения инфаркта.

По словам специалистов, чтобы сердце чувствовало себя хорошо, необходимо употреблять в сутки не более 2000 килокалорий, а также 1500 миллиграммов натрия и 300 – холестерина. А для этого непременно нужно отказаться от некоторых блюд, пишет Mk.ru.

Так, отмечается, что вполне может ускорить наступление сердечного приступа китайская еда, если она к тому же острая и несколько раз обжаренная.

Некоторые продукты ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Некоторые продукты ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Помимо этого, такой же вред, как и фастфуд в кафе, несут готовые замороженные блюда. Речь идет о магазинных пиццах, пирогах, блинах и других продуктах, которые нужно размораживать.

Китайская еда может ускорить наступление сердечного приступа

Китайская еда может ускорить наступление сердечного приступа

Все они наносят удар по сердцу большим количеством жиров и консервантов, к тому же в их составе много калорий, которые провоцируют набор лишнего веса.

Еще одно почетное место в списке блюд, приближающих инфаркт, занимает двойной гамбургер или чизбургер с огромной жареной котлетой, несколькими слоями сыра и множеством жирных соусов.

Употребление готовых замороженных блюд и фастфуда приближает инфаркт

Употребление готовых замороженных блюд и фастфуда приближает инфаркт

Как сообщал OBOZREVATEL, в коровьем молоке и говядине нашли вещество BMMF, которое может вызывать рак толстой кишки.

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Читайте все новости по теме "инфаркт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
инфаркт Питание Здоровье
Место
Украина
Теги
болезнь Сердце питание
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