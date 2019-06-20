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/Кардиология

При лечении высокого давления можно получить рак?

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В валсартане, который применяют для лечения гипертонии, обнаружено вещество под названием диметилформамид (DMF), который может вызывать рак.

DMF классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как вероятный канцероген. Об этом сообщает фармацевтический бизнес-портал Рharma.net.ua.

DMF является четвертым потенциальным канцерогеном, который можно найти в партиях препаратов группы сартанов – блокаторов ангиотензиновых рецепторов.

На украинском рынке имеется большое количество аналогов этого лекарства от высокого давления – около 70.

При лечении высокого давления можно получить рак?

Скриншот

При лечении высокого давления можно получить рак?

Скриншот

В Украине валсартан производится многими компаниями, включая Novartis.

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При лечении высокого давления можно получить рак?

Сейчас Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ведет расследование, чтобы выяснить как этот канцероген попал в препараты. Также проводится процедура отзыва загрязненных лекарственных средств из аптек и медучереждений.

Может ли применение этих таблеток быть фактором онкозаболеваний? Что делать больным, которые вынуждены пожизненно их принимать? Есть ли замена? И, наконец, принимаются какие-либо меры правительством Украины, Минздравом и Гослекслужбой для решения данной проблемы?

Ранее MedOboz сообщал, что в Киеве под видом таблеток для похудения продавали психотропные препараты. Покупатели не догадывались, что именно входит в состав "медикаментов".

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Темы
Здоровьегипертония
Место
США
Теги
гипертониялекарстваздоровье
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