Повышает риск в 13 раз: назван опасный фактор для женщин до 50 лет

Курящие женщины моложе 50 лет подвержены высокому риску развития сердечного приступа.
Ученые из Шеффилда установили, что у представительниц слабого пола с вредной привычкой шансы возникновения проблем с сердцем в 13 раз выше, чем у некурящих. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на первоисточник.
Исследователи количественно оценили, насколько курение вредно для женского сердца по сравнению с мужским, особенно среди пациентов, у которых так называемый острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI).
Было выявлено, что наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин.
Курение опасно для молодых женщин
Коллаж
Эксперты предполагают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно понижает выработку эстрогена – гормона, который имеет кардиопротекторные свойства. Также они подчеркнули, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасной болезни.
STEMI – острая сердечная патология, характеризующаяся омертвением определенного участка миокарда, вследствие нарушения его кровообращения. Она является лидирующей среди причин инвалидизации и смертности населения.
Ранее MedOboz писал, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о меньшем вреде от курения кальяна. Она предупредила украинцев, что эта привычка еще более губительна для организма, чем обычные сигареты.
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