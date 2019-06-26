Повышает риск в 13 раз: назван опасный фактор для женщин до 50 лет

Курящие женщины моложе 50 лет подвержены высокому риску развития сердечного приступа.

Ученые из Шеффилда установили, что у представительниц слабого пола с вредной привычкой шансы возникновения проблем с сердцем в 13 раз выше, чем у некурящих. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на первоисточник.

Исследователи количественно оценили, насколько курение вредно для женского сердца по сравнению с мужским, особенно среди пациентов, у которых так называемый острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI).

Было выявлено, что наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин.

Новости Курящим беременным женщинам дали неожиданный совет

Курение опасно для молодых женщин Коллаж

Эксперты предполагают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно понижает выработку эстрогена – гормона, который имеет кардиопротекторные свойства. Также они подчеркнули, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасной болезни.

STEMI – острая сердечная патология, характеризующаяся омертвением определенного участка миокарда, вследствие нарушения его кровообращения. Она является лидирующей среди причин инвалидизации и смертности населения.

Ранее MedOboz писал, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о меньшем вреде от курения кальяна. Она предупредила украинцев, что эта привычка еще более губительна для организма, чем обычные сигареты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!