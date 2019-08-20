Последствия гипертонии в среднем возрасте для мозга

Наличие аномальных значений артериального давления в среднем возрасте может увеличить вероятность развития старческого слабоумия. Вот почему поддержание здорового артериального давления может помочь снизить риск потери функции мозга.

Эти выводы были сделаны учеными из Университета Джона Хопкинса, которые опубликованы в журнале Jama. Об этом сообщает La Repubblica.

Чтобы сделать такое заключение, 4700 человек наблюдались в течение 25 лет. У тех, кто имел артериальную гипертензию в среднем возрасте, а также в пожилом возрасте, было на 49% больше шансов на развитие старческой деменции по сравнению с теми,у кого сердечно-сосудистая система не была в таком состоянии. Риск был даже выше (на 62%) между теми, кто имел гипертонию в среднем возрасте, а затем имел низкое кровяное давление в пожилом возрасте. Исследователи считали давление повышенным, если его показатели были > 140/90 мм рт. ст., и пониженным, если < 90/60 мм рт. ст.

Иллюстрация

Гипертония может быть генетической, но также может являться результатом недостаточной физической активности и неправильного питания. С возрастом систолическое давление (верхнее) увеличивается, в то время как диастолическое давление (нижнее) может снижаться из-за структурных изменений в кровеносных сосудах. По мнению исследователей, сама деменция может привести к снижению артериального давления, так как она может нарушить работу вегетативной нервной системы мозга. Укрепление артерий (потеря эластичности) также может привести к снижению артериального давления в пожилом возрасте.

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