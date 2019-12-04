Пороки сердца у детей: названы главные признаки

Заболевания сердечно-сосудистой системы отнюдь не удел только людей преклонного возраста. Им подвержены молодые люди и даже дети, особенно, если речь идет о врождённых пороках.

Кардиохирург Борис Тодуров говорит, что сегодня количество детей с врожденными патологиями увеличивается.

MedOboz выяснил, почему малыши рождаются с пороками и по каким признакам можно это заметить.

У младенцев сложнее выявить признаки пороков сердца КТК

Главная причина - в наследственности

По словам кардиохирурга, на сегодняшний день во всем мире в процентном соотношении рождается больше детей с пороками сердца. И причина тому не только в нездоровом образе жизни родителей или перенесенных будущей мамой инфекционных болезнях.

В частности, печальная статистика связана с тем, что за последние 40-50 лет начали активно оперировать детей с сердечными патологиями, и большинство этих пороков передаются наследственным путем. И если в предыдущих поколениях дети, рожденные с пороками сердца, не доживали до детородного возраста (происходил естественный отбор) и не создавали потомства, то сейчас у них есть все шансы на выздоровление и продолжение рода.

"То есть, сегодня мы имеем второе, а иногда и третье поколение пациентов, среди которых количество врожденных пороков растет в геометрической прогрессии. Ведь если у пациента есть порок сердца, то вероятность рождения им ребенка с сердечно патологией увеличивается в несколько раз", – отмечает врач.

По словам Тодурова, в ближайшие годы предвидится относительное повышение количества наследственных врожденных патологий.

Кроме того, отсутствие проблем с сердцем у самих родителей не дает поводов "расслабиться". "Существуют рецессивные признаки, которые передаются из одного поколения в другое, при этом могут не проявляться в одном или двух поколениях, а покажутся в третьем или четвертом", – предупредил кардиолог.

Внимание на вес и губы

У взрослого человека патологии выявить проще – по болям в сердце, повышении давления и головным болям, связанным с ним, одышке и т.д.

С малышами все обстоит иначе, хотя бы даже потому, что они не могут сказать, что их беспокоит. Тем более, что часто врожденные патологии не сразу заметны при стандартных обследованиях.

"У детей нужно обращать внимание на цвет губ. Если они синюшные – это может быть признаком врожденного порока сердца", – отмечает доктор.

Также стоит насторожиться, если ребенок не может съесть положенную порцию молока, в процессе сосания постоянно прерывается на то, чтобы отдышаться.

Еще один серьезный повод тщательно обследовать ребенка, если он не набирает должным образом вес. К году его вес должен утроиться, и если этого не происходит, это тоже может быть признаком серьезной врожденной патологии.

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