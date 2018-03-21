Популярная "сердечная" диета оказалась вредной

О здоровье сердца многие заботятся еще в молодом возрасте. Ведь, как известно, сердечно-сосудистые заболевания "молодеют" и могут существенно урезать качество жизни и даже ее продолжительность.

Одним из популярных способов профилактики является так называемая диета "5:2", которую порядка пяти лет назад назвали едва ли не чудотворной. Однако британские ученые в результате исследований опровергли ее эффективность, передает The Independent.

Итак, диета "5:2" предполагает особый поход к питанию: пять дней в неделю нужно питаться нормально (до 5 раз в день, с большим количеством овощей и фруктов, а также с белком и жирами), а еще два дня рацион нужно сводить к 500 калориям в сутки (практически голодать).

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Ранее считалось, что прерывистое голодание способствует выведению лишних липидных отложений, которые, в том числе, могут приводить к атеросклерозу сосудов.

Медики провели исследование при участии 41 человека с лишним весом, которых разделили на две группы: 24 человека соблюдали диету "5:2", еще 17 человек придерживались обычной низкокалорийной диеты.

К концу эксперимента выяснилось, что потеря веса, уровень сахара в крови и другие показатели здоровья участников не имели существенной разницы.

При этом, как отметили медики, диета "5:2" способствует беспорядочному питанию, поскольку в ней имеет место ограничение в еде на несколько дней, а это может привести к пищевому поведению сродни тяги к алкоголю.

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