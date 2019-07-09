Ученые развеяли известный миф о вреде сауны

Ученые опровергли распространенный миф о влиянии сауны на давление. Они заявили, что посещение сауны дает такую же нагрузку на организм, как и спорт.

К такому выводу пришли исследователи из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Германия) и Берлинского медицинского центра. Предварительные результаты их работы опубликованы на сайте университета.

Эксперимент, в котором участвовали 19 человек, показал, что 25 минут в сауне по нагрузке равны короткой тренировке на велоэргометре, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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Авторы статьи предупреждают, что данная процедура не помогает снизить вес в связи с отсутствием мышечной активности. Несмотря на то, что сауна способствует потере нескольких лишних килограммов, использование этого способа приводит к выведению необходимой для организма жидкости.

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