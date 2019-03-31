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/Кардиология

Под прицелом сердце: выяснилась опасность ночных походов в туалет

6.1тЧитать материал на украинском

Частые ночные походы в туалет говорят об избытке соли в организме и гипертонии.

К таким выводам пришли японские кардиологи, выступающие на конференции выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме, сообщают РИА Новости. "Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли", - рассказал японский кардиолог Сатоси Конно.

Изучая гипертонию и ее первые признаки ученые провели исследование с участием 4 тыс жителей города Ватари. Выяснилось, что гораздо чаще от этого недуга страдали те, кто жаловался на частые ночные походы в туалет, а также те, которые употребляли много соли.

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Ночные походы в туалет

Ночные походы в туалет

NEWS.am Medicine

"Мы показали, что даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы на развитие гипертонии примерно на 40 процентов. При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов", - обьяснил Конно.

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