Могут убить: топ-кардиолог рассказал о препаратах для "здоровья сердца"

О здоровье сердечно-сосудистой системы рано или поздно задумывается каждый.

При этом многие заботятся о своем самочувствии не посредством регулярных обследований у специалистов и выполнения их назначений, а принимая "поддерживающие сердце и сосуды" препараты, навязанные убедительной рекламой.

Кариохирург Борис Тодуров настоятельно рекомендует быть осторожными с какими-либо "панацеями".

"Опасная это штука, скажу я вам. Ведь не бывает универсальных лекарств, которые помогают всем. Возможно, какой-то препарат помогает 80% пациентов, но при этом 20% - он категорически противопоказан к применению. Даже тот же аспирин, который входит в большинство рекламируемых препаратов, если просто без обследований и назначений врача начать принимать, может спровоцировать жуткое кровотечение, от которого пациент погибнет, - рассказал врач журналисту MedOboz. – Так может случиться, например, если у человека есть склонность к язве желудка или гастриту".

Препараты "для спасения сердца" могут быть смертельно опасными Zdorovieinfo

По словам Тодурова, нельзя бесконтрольно принимать химические препараты. "Это глупо как минимум. Если вы считаете, что вашему организму чего-то не хватает, посоветуйтесь с врачом, а не прислушивайтесь к маркетологам, рекламирующим биодобавки и медикаменты, и обещающим, что они спасут ваше сердце. Никто не может знать без предварительного обследования, что с вашим сердцем, в каком состоянии сосуды и свертываемость крови. А эти факторы кардинально влияют на список назначенных препаратов, если они действительно нужны", - добавил кардиолог.

Также, по его словам, не существует и совершенно нейтральных препаратов, которые пусть не помогают, но и навредить не могут. "У каждого медикамента в определенной дозировке есть побочные действия, иногда – убивающие", - подытожил профессор.

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