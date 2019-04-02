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/Кардиология

"Никакого аспирина!" Супрун развенчала мифы о лечении сердца

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как защитить себя от болезней сердца и сердечно-сосудистой системы.

Соответствующими советами поделилась она на странице в Facebook, призвав не доверять распространенным мифам.

Так, в первую очередь, Супрун опровергла тезис о том, что профилактический курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает избежать усложнений.

"Совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы", – предупредила она, подчеркнув, что этот быстрый способ доставки лекарств в мышцы необходим только в тяжелых состояниях.

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Лечение сердца

Лечение сердца

finance.bigmir.net

Раскритиковала чиновница и доступные в Украине кардиопротекторы. Они, по ее словам, могут не принести никакого эффекта и , к тому же, не включены в рекомендации международных и отечественных специалистов.

Супрун также развеяла миф о том, что если лекарства признали допингом, значит они точно действуют.

По ее словам, лекарственные средства, которые оптимизируют обмен веществ в миокарде, действительно используют спортсмены для улучшения результатов, однако о свойствах защитить миокард от инфаркта данных нет.

Супрун также отметила, что аспирин следует принимать исключительно тем, кто болеет ишемической болезнью сердца, перенес инфаркт миокарда или ишемический мозговой инсульт или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий. В других же случаях его принимать нельзя.

"Никакого аспирина!" Супрун развенчала мифы о лечении сердца

ru.oxu.az

Опровергла чиновница и мнение тех, кто считает, что лучше периодически проходить курс лечения, чтобы поддерживать сердце, чем постоянно принимать таблетки.

"Лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный – в течение долгих лет – прием лекарств, которые улучшают не только самочувствие больного, но и предотвращают развитие тяжелых осложнений, угрожающих жизни", – написала она.

"Никакого аспирина!" Супрун развенчала мифы о лечении сердца

doctor-cardiologist.ru

Супрун также дала действенные советы, что может помочь защитить сердце в ежедневной жизни:

  • рациональное здоровое питание;

  • регулярная физическая активность;

  • снижение веса за счет ограничения калорийности пищи и спорта;

  • отказ от курения и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Гарвардского университета обнаружили простейший способ проверки здоровья мужского сердца – отжимание.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Супрун развенчала мифы".....Она до Украины случайно на Дискавери не работала в передаче "разрушители мифов"?Если судить по заголовкам обоза,то она только и занимается тем,что развенчивает мифы.
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Юг Руси
Юг Руси
Для лечения сердца, никакого аспирина действительно не нужно! Достаточно 3 раза произнести фразу - "Путин х..ло" и сердце как у младенца! Так-что, перед смертью произносите это заклинание и подыхаете с чистой совестью! 🐷🐵😆
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