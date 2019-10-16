Необычный привкус вина оказался признаком смертельной болезни

Необычный вкус вина стал предвестником смертельной болезни сердца для британки Луизы Макгилл.

Как пишет Daily Mirror, во время застолья напиток показался ей весьма странным и она спросила мужа, не находит ли он это вино необычным. Мужчина попробовал и сказал, что все в порядке.

Ночью, как раз после этого инцидента, женщину начала мучить сдавливающая боль в груди. Супруг незамедлительно вызвал скорую помощь.

Луиза Макгилл Daily Mirror

Прибывшие парамедики осмотрели 45-летнюю женщину и пришли к выводу, что у нее случился инфаркт. Пациентку отвезли в больницу города Ньюкасл-апон-Тайн и провели операцию на сердце — стентирование коронарной артерии.

Теперь британка следит за питанием и больше отдыхает.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что красное вино в небольших количествах может помочь сохранить разнообразие кишечного микробиома.

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