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/ Кардиология

Необычный привкус вина оказался признаком смертельной болезни

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Необычный вкус вина стал предвестником смертельной болезни сердца для британки Луизы Макгилл.

Как пишет Daily Mirror, во время застолья напиток показался ей весьма странным и она спросила мужа, не находит ли он это вино необычным. Мужчина попробовал и сказал, что все в порядке.

Ночью, как раз после этого инцидента, женщину начала мучить сдавливающая боль в груди. Супруг незамедлительно вызвал скорую помощь.

Новости
Вино и пиво поправят здоровье? Ученые пришли к неожиданному выводу

Луиза Макгилл

Луиза Макгилл

Daily Mirror

Прибывшие парамедики осмотрели 45-летнюю женщину и пришли к выводу, что у нее случился инфаркт. Пациентку отвезли в больницу города Ньюкасл-апон-Тайн и провели операцию на сердце — стентирование коронарной артерии.

Теперь британка следит за питанием и больше отдыхает.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что красное вино в небольших количествах может помочь сохранить разнообразие кишечного микробиома.

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Место
Великобритания
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