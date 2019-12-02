Топ-кардиолог назвал главные признаки болезней сердца

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первые места среди болезней, приводящих к смерти. Так, в Украине в структуре смертности они занимают порядка 70%, и тенденции к снижению этой печальной статистики пока не видно.

Эксперты говорят, что причина в отсутствии профилактики таких заболеваний, а также в невнимании к своему здоровью самих пациентов. Часто люди обращаются за помощью к врачу, когда болезнь уже находится в запущенной форме и просто медикаментозным лечением не обойтись.

Кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, какие признаки "кричат" о том, что с сердцем не все в порядке, и что вам необходимо срочно идти к врачу.

Признаки болезней сердца сперва малозаметны 7dach

Боль в левой руке

Если у вас возникают боли в области сердца, сомневаться в необходимости сходить к кардиологу не стоит. "При ишемии, когда сердечной мышце не хватает кислорода и сужаются коронарные артерии, у человека начинает болеть за грудиной в области сердца", - говорит доктор.

При этом он напомнил, что не всегда болезненные ощущения возникают именно "точечно". Часто боль может отражаться в другие области, например, в левую руку, в шею, в лопатку и т.д. Потому отметив у себя подобные признаки – не тешьте себя мыслями о "перенапряжении мышц и травмах". Лучше лишний раз перестраховаться и исключить опасные состояния при помощи обследования.

Одышка

Кардиохирург предупреждает, что бывают безболезненные формы ишемической болезни. Чаще всего они встречаются при диабете, потому при таком диагнозе стоит быть особенно внимательным к себе.

В таком случае неполадки с сердцем выдаст одышка, обусловленная нарушением сердечных сокращений, венозным застоем и т.д.

Сперва этот симптом не слишком явный – легкая одышка появляется при непривычных увеличениях нагрузки. Затем проявление усиливается и возникает при незначительных нагрузках и даже в состоянии покоя.

Нарушается пульс

Наверняка вы замечали, что на приеме у педиатра, терапевта или семейного доктора каждому пациенту обязательно замеряется пульс. Делается это для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, если таковые имеются. Их и выдают именно нарушения ритма, сперва незначительные, потом усиливающиеся по мере развития патологий.

Проводить такую экспресс-диагностику можно и дома самому приблизительно раз в месяц. Так, приложите руку к запястью другой руки, посчитайте количество ударов пульса в состоянии покоя, а также проследите, насколько ритмичны удары.

Насторожить должны показатели больше 80 ударов в минуту, меньше 50 ударов в минуту, а также неритмичные удары. Они могут говорить о наличии тахикардии, брадикардии или мерцательной аритмии, которые требуют незамедлительного обращения к кардиологу и начала лечения.

Проступающие вены на шее

Выдать неполадки с сердцем могут и некоторые внешние признаки. В частности, наиболее "ярким" из них является выпуклость вены на шее или пульсация сосудов в этой области.

По словам Тодурова, это может являться признаком наличия пороков сердца, например, аортального порока. Потому такое проявление также не терпит промедлений с консультацией врача и качественной диагностикой.

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