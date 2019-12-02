Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардиология

Топ-кардиолог назвал главные признаки болезней сердца

11.8т
Читать материал на украинском

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первые места среди болезней, приводящих к смерти. Так, в Украине в структуре смертности они занимают порядка 70%, и тенденции к снижению этой печальной статистики пока не видно.

Эксперты говорят, что причина в отсутствии профилактики таких заболеваний, а также в невнимании к своему здоровью самих пациентов. Часто люди обращаются за помощью к врачу, когда болезнь уже находится в запущенной форме и просто медикаментозным лечением не обойтись.

Кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, какие признаки "кричат" о том, что с сердцем не все в порядке, и что вам необходимо срочно идти к врачу.

Новости
Для сердца и мозга: врач рассказала все о пользе хурмы
Признаки болезней сердца сперва малозаметны

Признаки болезней сердца сперва малозаметны

7dach

Боль в левой руке

Если у вас возникают боли в области сердца, сомневаться в необходимости сходить к кардиологу не стоит. "При ишемии, когда сердечной мышце не хватает кислорода и сужаются коронарные артерии, у человека начинает болеть за грудиной в области сердца", - говорит доктор.

При этом он напомнил, что не всегда болезненные ощущения возникают именно "точечно". Часто боль может отражаться в другие области, например, в левую руку, в шею, в лопатку и т.д. Потому отметив у себя подобные признаки – не тешьте себя мыслями о "перенапряжении мышц и травмах". Лучше лишний раз перестраховаться и исключить опасные состояния при помощи обследования.

Одышка

Кардиохирург предупреждает, что бывают безболезненные формы ишемической болезни. Чаще всего они встречаются при диабете, потому при таком диагнозе стоит быть особенно внимательным к себе.

В таком случае неполадки с сердцем выдаст одышка, обусловленная нарушением сердечных сокращений, венозным застоем и т.д.

Сперва этот симптом не слишком явный – легкая одышка появляется при непривычных увеличениях нагрузки. Затем проявление усиливается и возникает при незначительных нагрузках и даже в состоянии покоя.

Нарушается пульс

Наверняка вы замечали, что на приеме у педиатра, терапевта или семейного доктора каждому пациенту обязательно замеряется пульс. Делается это для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, если таковые имеются. Их и выдают именно нарушения ритма, сперва незначительные, потом усиливающиеся по мере развития патологий.

Проводить такую экспресс-диагностику можно и дома самому приблизительно раз в месяц. Так, приложите руку к запястью другой руки, посчитайте количество ударов пульса в состоянии покоя, а также проследите, насколько ритмичны удары.

Насторожить должны показатели больше 80 ударов в минуту, меньше 50 ударов в минуту, а также неритмичные удары. Они могут говорить о наличии тахикардии, брадикардии или мерцательной аритмии, которые требуют незамедлительного обращения к кардиологу и начала лечения.

Новости
С легким сердцем: названы 5 простых упражнений, которые предотвратят инфаркт

Проступающие вены на шее

Выдать неполадки с сердцем могут и некоторые внешние признаки. В частности, наиболее "ярким" из них является выпуклость вены на шее или пульсация сосудов в этой области.

По словам Тодурова, это может являться признаком наличия пороков сердца, например, аортального порока. Потому такое проявление также не терпит промедлений с консультацией врача и качественной диагностикой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровье сердца.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
16
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости