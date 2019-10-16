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/ Кардиология

Названы три признака сердечного приступа

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Кардиологи из Немецкого фонда сердца рассказали о предупреждающих сигналах возможного сердечного приступа.

По словам специалистов, некоторые виды болей в ногах могут указывать на повышенный риск инфаркта миокарда. Особенно опасно, если боль возникает во время ходьбы и быстро прекращается, стоит человеку остановиться, передает MedikForum.

Среди других симптомов – боль в пальцах ног, когда человек лежит, и ее исчезновение при вставании. Эксперты констатируют, что эти два типа боли являются признаком атеросклероза в ногах.

"При атеросклерозе обычно происходит значительная кальцификация коронарных артерий. Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца", - заявили представители фонда.

Сердечный приступ

Сердечный приступ

24 канал

Еще одним признаком приближающегося сердечного приступа может быть одышка, возникающая при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния. Кардиологи пояснили, что сердечная недостаточность вызывает респираторные расстройства чаще, чем заболевания легких, такие как астма.

Поэтому одышка во многих случаях говорит о проблемах с сердцем, нежели о нарушении в работе легких. "Если, поднимаясь по лестнице, человек вынужден остановиться после нескольких шагов, чтобы перевести дух, ни в коем случае не игнорируйте это. Одышка, которая образуется при небольшом физическом усилии, может быть предупреждением о серьезном заболевании", - советуют кардиологи.

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Кроме этого, сигналом повреждений в сердце может быть непроходящая усталость, которую человек чувствует, переболев гриппом или простудой. По словам врачей, если после инфекции, помимо затянувшейся усталости, наблюдаются такие симптомы, как отеки в ногах, ощущение давления в груди, нерегулярный пульс или одышка при незначительной нагрузке, следует обязательно проверить свое сердце. Эти признаки могут указывать на воспаление сердечной мышцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые в антибиотиках увидели угрозу инсультов и инфарктов для женщин.

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