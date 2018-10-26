Названа неожиданная смертельная опасность холода

Низкая температура повышает риск развития сердечного приступа.

Об этом свидетельствует исследование шведских ученых, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiolgy, передает "Лента.ру".

Отмечается, что специалисты проанализировали данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых в 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда в возрасте от 50 до 89 лет.

Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа вырастала на 10%. Ученые сопоставили данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что решающее значение имеет холод.

При этом при повышении температуры до 2-4 градусов инфаркты происходили реже.

Полученные результаты объяснили тем, что зимой на улице сосуды сужаются, поэтому в сердце поступает меньше кислорода. В зоне риска также оказываются те, кто простуживается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы смертельно опасные привычки.