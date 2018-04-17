Названа безопасная доза кофе для человека

Ученые продолжают разрушать мифы о вреде кофе и доказывать его пользу для организма.

Так, австралийские исследователи установили, что частое употребление кофе не опасно для сердца, а наоборот, помогает снизить риск аритмии, передает EurekAlert!. Медики проанализировали результаты работ, посвященных поиску связи между употреблением кофеина и предсердными и желудочковыми нарушениями сердечного ритма.

Так, в одном из исследований с участием 228 465 человек результаты продемонстрировали, что при употреблении кофе снижается риск фибрилляции предсердий. Еще одна работа с участием 115 993 пациентов, показала уменьшение частоты фибрилляции на 13%.

По словам экспертов, о вреде кофе свидетельствуют только редкие случаи, скорее исключения. Кофеин работает как стимулятор нервной системы и блокирует действие аденозина, способствующего фибрилляции предсердий.

Более того, порция кофе, равная 500 мг в день, не влияет на желудочковую аритмию. У пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и пили в среднем 353 миллиграмма кофе в сутки, восстановилась частота сердечных сокращений.

Риск развития аритмий повышался только у тех пациентов, кто выпивал 9-10 чашек кофе в день. А в среднем безопасная доза составляет 300 мг в сутки (то есть, три чашки).

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как правильно пить кофе.