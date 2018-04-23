Назван способ омолодить сердце на 20 лет

Американские ученые нашли способ колоссального омоложения сердца и сосудов. Так, это прием митохондриально-адресованных антиоксидантов

Как известно, медики провели исследование с участием 20 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет, передает MedicalXpress. Одна группа в течение полутора месяцев употребляла антиоксидант MitoQ, действие которого нацелено на митохондрии. Остальные пациенты принимали плацебо.

Спустя полтора месяца ученые проверили, как работает сердечно-сосудистая система участников исследования. После этого группы поменяли местами и провели эксперимент повторно.

В результате у испытуемых наблюдались сосудистые изменения, эквивалентные их омоложению на 15-20 лет. Так, работа сосудов улучшилась на 42%, и подобные показатели в перспективе могут существенно снизить риск развития заболеваний сердца.

В исследовании отмечается, что это первое клиническое испытание, оценивающее влияние митохондриальных антиоксидантов на функционирование кровеносных сосудов людей. И подобные методы лечения имеют реальные перспективы для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с возрастными изменениями

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