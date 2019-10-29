Назван простой способ сохранить сердце здоровым

Избежать проблем с сердечно-сосудистой системой можно, употребляя один авокадо в день. Это позволит снизить уровень "плохого" холестерина в организме.

К такому выводу пришли ученые Университета штата Пенсильвания (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Группу испытуемых поделили на три подгруппы. Одна из них употребляла продукты с низким содержанием жиров, другая с умеренным содержанием жиров, а третья – придерживалась аналогичной диеты с добавлением одного авокадо в день.

Через пять недель испытуемые, употребляющие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования.

Здоровое сердце РГ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые, проведя исследование, назвлли признак скорого инфаркта

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