Известный диетический продукт признали опасным для сердца

Ученые пришли к выводу, что употребление белого мяса может вызывать повышение уровня холестирина в крови.

Долгое время считалось, что диета с высоким содержанием красного мяса способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Утверждение, что потребление в пищу белого мяса менее вредно для вашего сердца, все еще остается верным, потому что от употребления красного мяса могут быть и другие последствия, которые способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям", - говорят исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Также они определили, что белки, находящиеся в овощах, молочных продуктах и бобовых, не оказывают негативного влияния на исследуемый в крови показатель. Тогда как влияние белого и красного мяса было идентичным - уровень холестерина возрастал.

Белое и красное мясо

Таким образом, соблюдение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров приводит к увеличению общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с диетой с низким содержанием насыщенных жиров, независимо от источника белка.

Известно, что насыщенные жиры повышают концентрацию ЛПНП или "плохого" холестерина в крови. Накапливание этих веществ в артериях может быть причиной сердечного приступа или инсульта.

Ранее MedOboz cообщал, что регулярное употребление красного мяса и печени ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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