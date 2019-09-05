Назван признак скорого инфаркта

Резкое увеличение массы тела у мужчин в подростковом возрасте увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда до 65 лет.

Об этом завила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета, передает "Лента.ру".

Так увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.

"Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов. Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи", — сказала Аберг.

В то же время ученые рассказали, что регулярное употребление в пищу несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечный приступ АИФ

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