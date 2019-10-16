Назван признак приближающегося инсульта

Потеря зубов может свидетельствовать о приближении инсульта. Здоровье зубов в целом свидетельствует о состоянии сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришли кардиологи, передает express.co.uk. Они проанализировали данные более трехсот тысяч человек среднего и старшего возраста, и выявили связь с потерей зубов.

Среди серьезных проблем, о которой говорит состояние зубов – инсульт головного мозга. Выпадение зубов может сигнализировать о будущем недуге.

Инсульт Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в антибиотиках увидели угрозу инсультов и инфарктов для женщин.

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