Назван чай, который помогает понизить давление

Межсезонье и перемены в погоде негативно сказываются на самочувствии даже здоровых людей, не говоря уже о метеозависимых. И одной из реакций на температурные "качели" является повышение давления.

Многие стараются привести показатели в норму при помощи лекарств. Но последние исследования британских ученых показали, что для этого есть более приятные меры, передает Express. Речь идет о чае.

Так, результаты работы ученых показали, что понизить артериальное давление и держать его в норме помогают три чашки чая из гибискуса в день.

В частности, 65 участников исследования соблюдали эти рекомендации на протяжении 6 недель. И у всех была отмечена положительная динамика.

Невероятный эффект достигается за счет того, что гибискус содержит большое количество антиоксидантов, в том числе антоцианина, которому и приписывают свойство понижать артериальное давление.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как еще можно поддержать артериальное давление в норме.