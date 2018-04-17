Найден продукт для предотвращения сердечного приступа

Всего несколько порций орехов в неделю, и риск сердечно-сосудистых заболеваний будет сведен к минимуму.

В частности, уменьшится вероятность фибрилляции предсердий — самой распространенной разновидности аритмии, передает MedicalXpress. К такому выводу пришли шведские ученые.

В исследовании приняли участие 61000 добровольцев в возрасте 45-83 лет. Перед началом исследования они рассказали о своем рационе и пищевых привычках. Затем состояние сердечно-сосудистой системы участников отслеживали на протяжение 17 лет. Если пациент умирал раньше этого времени, исследователи определяли причины смерти.

Это дало возможность определить связь между стилем жизни (рацион, наличие вредных привычек и пр.), и продолжительностью жизни.

Так, за время наблюдения было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к смерти, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.

Выяснилось, что употребление орехов снижало риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. Результаты колеблются в зависимости от пола и возраста, но в среднем одна-три порции орехов в месяц снижает риск аритмии всего на 3%, одна-две порции в неделю — на 12%, более трех порций в неделю — на 18%.

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