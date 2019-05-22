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/Кардиология

Мужчина выжил после попадания стрелы в сердце

1.7тЧитать материал на украинском

Стрела пронзила левый желудочек и легкое 47-летнего мужчины в результате травмы арбалетом в Аосте, Италия.

Медики были шокированы тем, что человек не умер на месте от такой тяжелой травмы, сообщает Daily Mirror.

Мужчина выжил после попадания стрелы в сердце

mirror.co.uk

Мужчина поступил в больницу скорой помощи Molinette в Турине, где врачи установили, что стрела пронзила грудную стенку, левый желудочек, а затем вошла в левое легкое, не вызвав немедленную смерть пострадавшего.

Мужчина выжил после попадания стрелы в сердце

mirror.co.uk

Мужчина выжил после попадания стрелы в сердце

mirror.co.uk

Мужчина был спасен благодаря сложной операции в отделении кардиохирургии, в ходе которой врачи аккуратно убрали стрелу, избежав тяжелого кровотечения.

Хирургическая бригада больницы считает результат проведенной операции и спасение жизни человека при подобной травме большим успехом.

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