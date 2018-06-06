Меню для сердечников: 9 важных советов

Для людей с сердечными заболеваниями диета очень важна. Наряду с другими здоровыми привычками, она может остановить развитие болезни или даже обратить ее вспять.

При соблюдении диеты лучше всего сосредоточиться на том, что разрешено, а не на запрещенных продуктах и блюдах. MEDOBOZ составил для вас список рекомендаций по диете, за соблюдение которых ваше сердце будет благодарно.

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Ешьте больше овощей, фруктов, цельного зерна и бобовых

Этот совет стоит соблюдать каждому, даже тем, у кого нет проблем с сердцем. Эти продукты богаты клетчаткой и другими питательными веществами. Их можно употреблять в виде всевозможных салатов, гарниров или отдельных блюд. Только следите, чтобы не заправлять их слишком большим количеством жира.

Следите за жирами

Ограничьте в своем рационе насыщенные жиры (содержатся в продуктах животного происхождения). Также максимально избегайте искусственных транс-жиров. А еще проверяйте список ингредиентов магазинных продуктов на наличие "частично гидрированных" масел.

При использовании добавленных жиров для приготовления или выпечки выберите масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров (например, оливковое и арахисовое масло) или полиненасыщенные жиры (например, соевые, кукурузные и подсолнечные масла).

Ешьте больше белка

Употребляйте разнообразные продукты, богатые белками. Так, соблюдайте баланс блюд с постным мясом, рыбой и растительными источниками белка.

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Ограничьте холестерин

Холестерин в продуктах питания (содержится в красном мясе и высокожирных молочных продуктах) может повысить уровень холестерина в крови, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или генетической предрасположенностью к ним.

Употребляйте правильные углеводы

Выбирайте правильный вид углеводов. Включите в рацион такие продукты, как коричневый рис, овсянку, лебеду и сладкий картофель, чтобы обогатить питание клетчаткой и помочь организму контролировать уровень сахара в крови. А вот сладких продуктов максимально избегайте.

Не пропускайте приемы пищи

Ешьте регулярно, поскольку это помогает контролировать уровень сахара в крови, сжигать жиры более эффективно и регулировать уровень холестерина.

Ограничьте соль

Большое количество соли способствует повышению артериального давления. Вместо нее попробуйте использовать травы, специи или приправы для улучшения вкусовых качеств продуктов.

Пейте воду

Правильная гидратация организма способствует повышению уровня энергии и помогает бороться с чувством голода. Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно оптимального количества жидкости, ведь лишнее количество воды может привести к ухудшению состояния.

Контролируйте порции

Питаться нужно регулярно, но не чрезмерно, ведь переедание – верный путь к усугублению проблем с сердцем. Один из способов определить свою оптимальную порцию – мерить ее кистями рук. Так, две кисти – разовая порция. При этом порция мяса по площади должна быть равна одной ладошке, порция сыра – среднему и указательному пальцам, масла – фаланге большого пальца. Остальную же площадь порции должны составлять овощи, фрукты и злаки.

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