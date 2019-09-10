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/ Блоги - Кардиология

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Беременной из Винницы провели уникальную операцию на сердце

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В Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова было выполнено первое в Украине уникальное кардиохирургическое оперативное вмешательство по поводу тромбоэмболии легочной артерии у беременной женщины.

Было удалено тромботические массы с легочной артерии при остановленном сердце и работе аппарата искусственного кровообращения в течение 50 минут, после чего сердце было запущено. Ребенок при этом не пострадала. Операция выполнена в ургентном порядке для сохранения жизни пациентки. После операции женщина в удовлетворительном состоянии выписана домой.

Данное уникальное оперативное вмешательство стало возможным благодаря поддержке кардиохирургов Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова и коллег института акушерства и гинекологии и слаженной работе врачей центра сердечно-сосудистой хирургии и перинатального центра больницы.

Беременной из Винницы провели уникальную операцию на сердце

Facebook Yaroslav Khrebtiy

По этому поводу 07.09.2019 года в Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова была проведена пресс-конференция.

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Тема
Здоровье
Место
Украина Винница
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