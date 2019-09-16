Медики назвали самые опасные позы для сна

Сон на боку и животе может быть вредным для здоровья. При этом самой полезной позой для сна является сон на спине.

Об этом сообщил кардиолог Валерий Садовой, передает "Спутник". Он рассказал, чем чреват сон на животе, на боку и даже сидя.

"Поза "на боку" вредна для позвоночника, а "на животе" повышает внутрибрюшное давление. А вот сидя спать еще опаснее. Эта поза плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом", – сказал медик.

По словам кардиолога, утверждение, что час дневного сна равноценен двум часам ночного, является мифом.

"Дневной сон – это поведенческий стереотип. По-настоящему важно отдыхать не в определенное время суток, а "набирать" за сутки достаточное количество часов. Если человек с детства привык отдыхать днем, то во взрослой жизни ему будет это необходимо. Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых – вот, что действительно доступно и рекомендовано", – добавил Садовой.

Дневной сон в то же время снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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