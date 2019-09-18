Любовь и доверие маленьких сердец

Уютная, красочная и дружественная атмосфера – то, что кардинально отличает детское отделение при Институте сердца. Здесь окажут квалифицированную помощь и внимание самым маленьких пациентам. В отделении есть все необходимое, чтобы дети не грустили, а главное не боялись предстоящих обследований и лечения. Профессиональные врачи и медперсонал сделают все для скорейшего выздоровления. Предусмотрены все нюансы для комфортного пребывания малышей с родителями.

Для организации работы кардиохирургического отделения врожденных пороков был взят опыт лучших клиник ведущих стран мира, что позволило достичь таких высоких результатов, несмотря на всю сложность данного направления. Тут выполняют всевозможные хирургические вмешательства при структурных и функциональных нарушениях в сердце в независимости от возраста: новорожденным, недоношенным и детям постарше.

Основным принципом работы отделения является индивидуальный подход к каждому пациенту: в разборе отдельных клинических случаев принимают участие ведущие специалисты Института сердца. Также ребенку будет обеспечен необходимый уход и своевременная помощь. В отделении есть 20 коек, которые оборудованы кислородом и системами наблюдения за жизненными функциями. Кроме того, у каждого пациента есть кнопка экстренной связи с медперсоналом благодаря специальному оборудованию.

Ежегодно на базе отделения проводится около 500 операций. Тут оказывают круглосуточную помощь новорожденным; сотрудничают с роддомами столицы для выявления врожденных пороков; проводится наблюдение за пациентами в послеоперационный период. Отделение активно сотрудничает с кардиологическими и неонатальными отделениями как Киева, так и других регионов Украины.

В детском отделении интенсивной терапии оказывают помощь новорожденным, недоношенным малышам и детям старшего возраста, которым провели хирургические операции на сердце и сосудах. Здесь им обеспечено полное круглосуточное наблюдение, быстрое диагностическое обследование, оперативное и качественное лечение.

Квалифицированные неонатологи и анестезиологи работают с детьми, которые родились раньше срока или с дефицитом масса тела. Для лечения таких пациентов есть специализированный комплекс для реанимации. В наличии также отдельная операционная комната, что позволяет выполнять хирургические вмешательства, соблюдая все условия и минимизируя риск осложнений.

В Институте сердца можно проконсультироваться по поводу врожденных патологий. Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение снабжено всем необходимым оборудованием и аппаратурой, тут работают профессионалы, знающие свое дело. Ультразвуковая диагностика проводится также в дородовой период, чтобы выявить врожденные нарушения.

Специалисты детских отделений Института сердца не стоят на месте и постоянно обогащают свои знания, опыт, совершенствуют навыки и активно участвуют в научно-практических конференциях.

Институт сердца: здоровье детских сердец в приоритете!

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