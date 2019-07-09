"Лучше, чем кардио": назван действенный способ защитить сердце и сосуды

Тяжелая атлетика в борьбе с ожирением сердца оказалась эффективнее, чем кардиотренировки.

Ученые из Университетской больницы Копенгагена (Дания) установили, что этот тип физической нагрузки может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний при лишнем весе, сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 32 человека, которые страдали ожирением и не занимались спортом, но у них не было диабета и проблем с сердцем.

В группе, тренировки которой были сосредоточены на поднятии тяжести без кардио, количество жировой ткани (перикардиальной) вокруг сердца сократилось на 31%.

Авторы предполагают, что наибольшее влияние оказали такие силовые упражнения, как выпады с гантелями и отжимания с весом.

Упражнения с весом Скриншот dailymail.co.uk

Сердечная жировая ткань бывает двух типов: эпикардиальная и перикардиальная. Первая провоцирует развитие атеросклероза, вторая может привести к ишемической болезни сердца.

Ранее MedOboz писал, что занятия на тренажерах для бедер, ягодиц, живота, рук и спины полезно включать в тренировки для женщин, поскольку эти зоны обычно самые проблемные.

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