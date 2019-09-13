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/ Кардиология

Клинико-диагностическая лаборатория – фундамент для эффективного лечения

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На базе Института сердца работает клинико-диагностическая лаборатория, которая обеспечивает исследования клинического материала взрослых пациентов и детей, а также занимается мониторингов санитарно-бактериологического статуса объектов окружающей среды. Руководит клинико-диагностическим отделением Коротчук Наталия Васильевна.

В лаборатории проводится широкий спектр анализов, точнее на рутинный поток поставлены 309 методик для измерений показателей организма. Это подтверждается свидетельством об аттестации № ПТ-13/11 от 31.01. 2011 г. Кроме того, отделение работает, учитывая все методические рекомендации, инструкции к наборам реагентов и другую документацию. Лаборатория оснащена современными приборами, анализаторами и всем необходимым лабораторным материалом. Ежегодно выполняется более 1 миллиона лабораторных тестов!

Клинико-диагностическая лаборатория – фундамент для эффективного лечения

Работа клинико-диагностической лаборатории имеет несколько направлений, для которых созданы следующие отделы:

  • общеклинических и гематологических исследований (для изучения показателей биологических жидкостей);

  • клинической биохимии с отделением по изучению проблем гемостаза (измерения количества и активности ферментов и субстратов, белков крови и белковых фракций);

  • клинической иммуно-серологии (для исследования гормонов, онкомаркеров, маркеров инфаркта и инфекционных заболеваний);

  • клинической микробиологии и антимикробного лечения.

Клинико-диагностическая лаборатория – фундамент для эффективного лечения

Клинические исследования проводятся качественно, быстро, а главное – непрерывно. Это вместе высоким профессионализмом персонала делает значимый вклад в точное постановление диагноза и оценку эффективности лечения.

Качество, точность и непрерывность – основные принципы работы лаборатории!

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Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Тег
Сердце
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