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/Кардиология

Кардиологи шокировали правдой о последствиях пропуска завтрака

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Вероятность возникновения болезней сердца возрастает почти вдвое в случае отказа от приема пищи в утреннее время (а спасти от этого могут простые тосты с авокадо на завтрак).

Соответствующие данные были получены по итогу исследования, в котором участвовали 6 тысяч человек, пишет The Sun.

Отмечается, что польза завтрака для организма неоспорима, и необходимость присутствия этого приема пищи давно известна.

Кардиологи шокировали правдой о последствиях пропуска завтрака

Однако, как оказалось, последствия отказа от этого куда серьезнее, чем считалось ранее.

Так, завтрак стабилизирует аппетит, артериальное давление и уровень холестерина.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт яичницы с овощами, которая как ни одно другое блюдо отлично подойдет на завтрак.

Для исследования задействовали 6 тысяч здоровых человек в возрасте от 40 до 75 лет, которые рассказали о своих пищевых привычках, после чего, спустя время, было зафиксировано, что у респондентов, пропускающих завтрак, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 87% выше, чем у остальных.

Кардиологи шокировали правдой о последствиях пропуска завтрака

Как известно, болезни сердца являются одной из самых распространенных причин смертности в мире, при этом, число их жертв растет с каждым годом, - если в 2000 году умерли 12 млн человек, то в 2016 году этот показатель вырос уже до 15,2 млн.

Кардиологи шокировали правдой о последствиях пропуска завтрака

Напомним, ранее стало известно, какие пять шагов помогут здоровым путем избавиться от лишних килограмм, не изнуряя себя диетами.

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