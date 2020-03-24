Кардиолог призвала пациентов не бросать лечение, боясь заразиться коронавирусом

Недавно ученые предоставили отчет, в котором говорится, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска заражения коронавирусом COVID-19. Также были предположения, что некоторые кардиопрепараты могут повышать риски заражения, что стало причиной отказа некоторых пациентов от ранее назначенного им лечения.

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Профессор-кардиолог Екатерина Амосова призвала не делать этого, и продолжать принимать назначенные лекарства, поскольку никаких доказательств того, что эти медикаменты действительно являются фактором риска, нет, а вот прекращение необходимой терапии может иметь действительно серьезные последствия.

"Сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию, болеет значительная часть пациентов с COVID-19 - 40%. Именно эта группа имеет высокую смертность - 11-13% по сравнению с 1% у пациентов без тяжелых фоновых заболеваний. Неудивительно, что рассуждения о теоретической предпосылке увеличения числа рецепторов 2-го типа ангиотензина-2, через которые SARS-CoV-2 попадает в клетки легких, при приеме распространенных кардиологических препаратов получила широкую огласку и вызвала панику среди пациентов", – написала эксперт у себя в Facebook.

По ее словам, речь идет об ингибиторах АПФ (каптоприл, эналаприл и т.д.) и антагонистах рецепторов ангиотензина-2 1-го типа (валсартан, лозартан). "Пациенты начали массово прекращать их прием, часть из них - по совету врачей", - добавила Амосова.

"На самом деле, доказательства вредности этих лекарств отсутствуют! На этом настаивает ряд профессиональных медицинских ассоциаций, в частности Европейское сообщество кардиологов и Американская ассоциация сердца вместе с колледжем кардиологии в своих специальных заявлениях", - добавила профессор, подчеркнув, что вместе с тем доказано, что и АПФ, и блокаторы ангиотензина-2 эффективны для уменьшения частоты инфарктов, инсультов и смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях, потому таким пациентам следует продолжать их прием.

Отказ от лечения может иметь куда более серьезные последствия Полтавщина

Это же, по ее словам, касается и препаратов статинов.

Амосова упомянула и о противовоспалительных нестероидных препаратах, в частности, ибупрофене. "Европейское агентство ЕМЕА и ВОЗ объявили об отсутствии предостережений относительно их использования при симптомах острой респираторной инфекции. Доказательства их негативного влияния на ход COVID-19 отсутствуют", - подытожила кардиолог, призвав пользоваться медицинской информацией только из авторитетных источников.

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