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/ Кардиология

Кардиолог призвала пациентов не бросать лечение, боясь заразиться коронавирусом

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Недавно ученые предоставили отчет, в котором говорится, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска заражения коронавирусом COVID-19. Также были предположения, что некоторые кардиопрепараты могут повышать риски заражения, что стало причиной отказа некоторых пациентов от ранее назначенного им лечения.

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Профессор-кардиолог Екатерина Амосова призвала не делать этого, и продолжать принимать назначенные лекарства, поскольку никаких доказательств того, что эти медикаменты действительно являются фактором риска, нет, а вот прекращение необходимой терапии может иметь действительно серьезные последствия.

"Сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию, болеет значительная часть пациентов с COVID-19 - 40%. Именно эта группа имеет высокую смертность - 11-13% по сравнению с 1% у пациентов без тяжелых фоновых заболеваний. Неудивительно, что рассуждения о теоретической предпосылке увеличения числа рецепторов 2-го типа ангиотензина-2, через которые SARS-CoV-2 попадает в клетки легких, при приеме распространенных кардиологических препаратов получила широкую огласку и вызвала панику среди пациентов", – написала эксперт у себя в Facebook.

По ее словам, речь идет об ингибиторах АПФ (каптоприл, эналаприл и т.д.) и антагонистах рецепторов ангиотензина-2 1-го типа (валсартан, лозартан). "Пациенты начали массово прекращать их прием, часть из них - по совету врачей", - добавила Амосова.

"На самом деле, доказательства вредности этих лекарств отсутствуют! На этом настаивает ряд профессиональных медицинских ассоциаций, в частности Европейское сообщество кардиологов и Американская ассоциация сердца вместе с колледжем кардиологии в своих специальных заявлениях", - добавила профессор, подчеркнув, что вместе с тем доказано, что и АПФ, и блокаторы ангиотензина-2 эффективны для уменьшения частоты инфарктов, инсультов и смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях, потому таким пациентам следует продолжать их прием.

Отказ от лечения может иметь куда более серьезные последствия

Отказ от лечения может иметь куда более серьезные последствия

Полтавщина

Это же, по ее словам, касается и препаратов статинов.

Амосова упомянула и о противовоспалительных нестероидных препаратах, в частности, ибупрофене. "Европейское агентство ЕМЕА и ВОЗ объявили об отсутствии предостережений относительно их использования при симптомах острой респираторной инфекции. Доказательства их негативного влияния на ход COVID-19 отсутствуют", - подытожила кардиолог, призвав пользоваться медицинской информацией только из авторитетных источников.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине из-за карантина временно отменяются плановые госпитализации и операции. Экстренных пациентов врачи будут принимать в штатном режиме.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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