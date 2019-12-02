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/ Кардиология

Названы продукты питания, которые содержат много соли

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Первая рекомендация пациентам с повышенным артериальным давлениемуменьшить употребление соли. Норма – 1,5-2,3 г натрия в день для здоровых лиц среднего возраста и не более 1,5 г для тех, кому более 50 лет, у кого артериальная гипертензия, диабет, хронические сердечная или почечная недостаточность. Ограничение соли позволяет уменьшить риск возникновения и прогрессирования этих заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Как пользоваться такой нормой?

Есть несколько лайфхаков, касающихся еды, которой следует избегать.

  • Готовые замороженные блюда: например, в 150-граммовой порции индейки с подливкой содержится 1,3 г натрия.

  • Готовые сухие каши: некоторые имеют более 200 мг на чашку.

  • Овощные соки: например, 1 чашка такого коктейля может содержать 600+ мг!

  • Консервированные овощи: кукуруза, фасоль, бобы и другие.

  • Готовые мясные деликатесы: например, прошутто, салями. С двумя ломтиками можем получить 360+ мг натрия.

  • Супы, паста, рис быстрого приготовления с порционными соусами.

  • Маринады и некоторые соусы: например, одна столовая ложка соуса терияки может содержать 880 мг натрия, а соевого соуса – 1 г. Даже любимый кетчуп – 150 мг! Рекордсмен – соус для спагетти, полчашки которого может иметь 600 мг!

  • Пакетированный соленой арахис: 30 г – 115 мг натрия.

  • Картофельные чипсы: 136 мг унцию.

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Поваренная соль

Поваренная соль

Иллюстрация

Еще немного "жизненной мудростью":

  • среди блюд в ресторане источниками значительного количества скрытой соли могут быть супы, закуски с сыром и мясом, запеканки. Лучше заказывать блюда из свежей рыбы, паровых овощей, просить подавать соус к салату отдельно. Среди десертов оптимальным выбором является фрукты, мороженое, сорбет;

  • много соли содержит фастфуд. Поэтому, если приходится его есть, в течение дня следует минимизировать продукты с повышенным содержанием натрия;

  • не ленитесь и изучайте информацию о содержании соли на упаковке продуктов. Обозначение "без соли" ("sodium-free") – это менее 5 мг на порцию, "с очень низким содержанием соли" ("very low sodium") – <35 мг на порцию, "с низким содержанием соли" ("low sodium ") – <140 мг, "с уменьшенным содержанием соли" ("reduced sodium") – на 25% меньше, чем обычно;

  • при изучении этикетки не ограничивайтесь поисками слова "соль". Соль – это также "хлорид натрия", вместе с "альгинатом", "аскорбатом", "бикарбонатом", то есть пищевой содой, "бензоатом", "цитратом", "гидроксидом", "сульфитом" и др .;

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  • целесообразно обращать внимание на то, указаное содержание соли рассчитано на всю упаковку продукта или только на одну порцию;

  • полезно будет пересмотреть домашнюю аптечку. Некоторые любимые лекарства от изжоги и головной боли содержат карбонат или бикарбонат натрия;

  • при использовании маринованных овощей их следует промывать водой перед употреблением;

  • среди соусов следует отдавать предпочтение сока лимона или бальзамического уксуса;

  • для учучшения вкуса еды целесообразно заменять соль специями, например, перцем.

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Автор
Екатерина Амосова Екатерина Амосова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
питание соль
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