В Украине задумали мощную революцию в лечении инсульта

В Украине будут созданы современные инсультные центры для лечения инсультов по европейским стандартам.

Согласно программе медицинских гарантий на 2020 год это будет одним из приоритетных направлений, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице Facebook.

Со следующего года требования к больницам по лечению неотложных состояний будут повышаться. В случае соответствия, финансирование будет проходить по повышенному тарифу. Для пациентов это означает более качественные медицинские услуги.

Осенью 2019 все учреждения специализированной помощи должны компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование, тогда они смогут предоставлять необходимую помощь больным с инсультом.

Инсульт Иллюстрация

"Если же у человека есть подозрение на инсульт, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку это – неотложное состояние. От того, насколько быстро и качественно в первые часы инсульта пациент получит медицинскую помощь, зависит его выздоровление и качество дальнейшей жизни", – напомнила глава Минздрава.

Как ранее писал MedOboz, Супрун сообщила, что 2020 год будет "шоковым" для врачей в рамках медицинской реформы.

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