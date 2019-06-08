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/Кардиология

Как снизить артериальное давление: назван неожиданный способ

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Ученые выяснили, что один из факторов повышенного артериального давления – плохое качество сна.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Аризоны (США), пишет expert.ru.

"Неэффективный" ночной сон, как сказано в результатах эксперимента, приводит к повышению давления, которое сохраняется на высоких уровнях и на следующий день, что в свою очередь увеличивает риски сердечного приступа и появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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Так, у тех испытуемых, которые спали меньше 8 часов и их сон был беспокойным, повышалось систолическое давление и высокие цифры сохранялись в течение следующего после сна дня.

Также ученые пришли к выводу, что недостаток сна в течение длительного периода времени может привести к возникновению гипертонии, стрессу и снижению уровня инсулина.

Исходя из этого, эксперты советуют людям, у которых есть проблемы с давлением, хорошо высыпаться и убирать подальше от кровати свои смартфоны.

Иллюстрация. Измерение давления

Иллюстрация. Измерение давления

health.harvard.edu

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-невролог Алексей Пелепейченко рассказал, почему популярная народная рекомендация от повышенного давления "выпить 50 граммов коньяка" работает далеко не всегда.

Напомним, повышенное давление не является достаточной причиной для вызова скорой помощи в Украине. Экстренная служба среагирует на вызов лишь в том случае, если давлению сопутствуют другие симптомы.

Среди них: резкие головные боли, рвота, потеря сознания, покачивание при ходьбе, нарушения речи, слабость в руках или ногах, боли в области сердца.

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