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/Блоги - Кардиология

Сергей Нагорянский
Сергей Нагорянский
Центр детской кардиологии и кардиохирургииВсе статьи автора

Как кардиохирург Илья Емец с коллегами спасает детские жизни

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Друзья, девятимесячную Варвару брались прооперировать в Германии за 80 тысяч евро. Это под 2,5 миллиона гривен... Родители – не Рокфеллеры. Пошли на Интер: там согласились дать сюжет для сбора денег.

Как кардиохирург Илья Емец с коллегами спасает детские жизни

А добрый Боженька возьми да приведи папу с мамой в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Как кардиохирург Илья Емец с коллегами спасает детские жизни

Диагноз был действительно тяжёлый. В сентябре провели сложную эндоваскулярную процедуру. Перед самим Новым годом Илья Емец сделал полосную операцию. Разумеется, бесплатно. Как и все в Центре операции детям.

Руки Ильи Николаевича и его коллег дорогого стоять. Что там миллионы…

Как кардиохирург Илья Емец с коллегами спасает детские жизни

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Автор
Сергей НагорянскийСергей Нагорянский
Место
Украина
Тег
Сердце
Источник
Источник:Facebook Сергея Нагорянского
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