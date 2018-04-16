Считается, что энергетики помогают нам взбодриться. Выпив такой напиток, мы якобы снова полны сил. Но так ли это на самом деле? Почему тогда в некоторых странах Европы их убрали с прилавков магазинов… в аптеки? И как энергетики влияют на сердце?

Энергетик полезен или вреден

Когда некоторые из нас считают, что энергетик полезен, так как мы благодаря ему остаемся в тонусе, то здесь в большей степени речь идет об эффекте плацебо. Иначе говоря, если мы верим, что становимся выносливее и энергичнее, то 40 % успеха зависят именно от того, что мы себе внушили. С другой стороны, вялость и сонливость все-таки исчезают, но это происходит за счет ускорения обмена веществ и частоты сердечных сокращений. То есть организм испытывает серьезную нагрузку. И тогда ответ понятен, вреден илиполезенэнергетик.

Влияние энергетиков на сердце

В некоторых странах Европы эти напитки продаются только в аптеке и выдаются по назначению врача. Возможно, из-за серьезного влияния энергетиков на сердце и другие органы. Если проверить состав продукта, то на этикетке энергетика можно увидеть полезные ингредиенты. Например, витамины. Другое дело – легкие углеводы. Ведь они – огромный удар по поджелудочной железе. Но самое главное то, что в 100 мл напитка находится 30 мг кофеина. А так как стандартная баночка содержит 300 мл, то получается, что мы выпиваем примерно 90 мг кофеина (или 3-4 чашки эспрессо). Это достаточно большая доза, которая может вызвать тахикардию. Вот такое, к сожалению, влияние энергетиков на сердце.

"В энергетике содержится примерно 90 мг кофеина – это 3-4 чашки эспрессо. Согласитесь, что не каждый организм может выдержать настолько большую дозу кофеина".

Сердце после энергетика

Что происходит с сердцем после энергетика, если долгое время употреблять напиток в больших количествах? Длительный спазм коронарных артерий может вызвать серьезные проблемы. Вплоть до инфаркта. Дело в том, что кофеин имеет свойство повышать давление за счет сужения сосудов. И если у человека проблемы с сосудами (например, есть бляшки на их внутренней стенке), то любое ускорение кровотока или спазм, то есть кратковременное сужение сосуда, может привести к голоданию того органа, который он питает. Поэтому сердце после энергетика испытывает огромную нагрузку.

"Если в семье у кого-то из родителей был инфаркт или инсульт до 45-ти лет, то это уже звоночек, что их детям точно не стоит употреблять энергетики".

Как успокоить сердце после энергетика

Как же тогда взбодриться и в то же время успокоить сердце после энергетика? Все просто. Достаточно высыпаться. Если человек хочет быть в тонусе, не набирать лишний вес и хорошо выглядеть, то необходимо перестать экономить на сне. Потому что если мы не смогли аккумулировать энергию во время сна, то начинаем ее "доедать". То есть нам тогда хочется конфет, плюшек, энергетиков. Многим из нас, к сожалению, гораздо проще принять таблетку или энергетик, нежели поменять свой образ жизни. Но человек должен отдавать отчет в том, что так не может длиться вечно. Потом за это нужно будет платить. У кого-то проблемы могут возникнуть через год или пять лет, но то, что они появятся, однозначно. Поэтому оставаться в тонусе и успокоить сердце после энергетика помогут здоровое питание, отдых и сон.

"Если мы не смогли аккумулировать энергию во время сна, то начинаем ее "доедать", выбирая сладости и энергетики".

Может ли энергетик вызвать привыкание?

Когда мы выпиваем энергетик, то давление сначала повышается, затем резко снижается. Поэтому через некоторое время появляются слабость, сонливость и вялость. И нам кажется, что если снова выпить напиток с кофеином, то это поможет взбодриться. Но в результате все повторяется. И со временем возникает привыкание.

Есть даже такое понятие как кофеиномания. Когда мы уже по привычке покупаем энергетик, потому что этот напиток помогает оставаться в тонусе. И при этом невольно устраиваем инсулиновые качели поджелудочной железе. Потому что клетки получают огромный объем глюкозы, а чтобы привести ее уровень в норму, организму приходится вырабатывать очень много инсулина. Мы в тонусе, а сердце и поджелудочная железа при этом "ударно" работают.

"Вы готовы платить авансом в виде здоровья за привычку быть бодрыми на время?"

Так полезен или вреден энергетик?

Все есть яд и все есть лекарство, поэтому ко всему нужно подходить рационально. То есть многое зависит от ситуации, будет ли энергетик полезен или вреден. Например, у вас горит отчет, его нужно сделать здесь и сейчас, а сил нет. Поэтому вы решили выпить энергетик. Но если подобный аврал на работе происходит раз в месяц или даже раз в год, в таком случае ничего страшного не случится.

Но если вы подсаживаетесь на этот напиток, то о здоровом образе жизни говорить уже не приходится, какие бы правила вы не соблюдали. К тому же обычно подсаживаются на энергетические напитки как раз те из нас, кто не придерживается правил питания. Человек попросту расходует свои резервные запасы энергии. И, как уже говорились выше, это пренебрежение своим здоровьем в определенный момент даст о себе знать.

Вы готовы платить авансом в виде здоровья за привычку быть бодрыми на время? Тогда вы точно понимаете, вреден или полезен энергетик.

Татьяна Аникеева, врач: терапевт, ревматолог, кардиолог