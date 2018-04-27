Изменить образ жизни – первое, что должен сделать пациент после операции на сердце или инфаркта

Если после инфаркта или операции на сердце бросить курить, начать давать телу регулярные физические нагрузки и правильно питаться, риск повторения катастрофы уменьшается вдвое. Если ничего из перечисленного не делать – возрастает вчетверо. Здоровый образ жизни – главное условие восстановления после любого сердечного эпизода. Врачи постоянно говорят об этом пациентам. Пациенты послушно кивают головой. А что же на практике?

На практике мы видим, что рекомендаций кардиологов и кардиохирургов придерживается лишь каждый пятый. Вместо того чтобы увеличивать физическую активность и стремиться изменить образ жизни, пациенты начинают перестраховываться и избегать любых нагрузок. И приезжают через три месяца на контрольные тесты, набрав вес и забив голову новыми страхами. Когда спрашиваем, что и как, понимаем, что фактически люди начали вести ещё худший образ жизни, чем до операции. И интересный вывод: чаще всего это происходит с подачи родных – "этого не делай, здесь поберегись, этого не поднимай, больше ешь". В результате имеем обратный эффект.

Второй важный момент: непонимание пациентами того, что главная задача после любого сердечного события – не быстрее вернуться к привычному образу жизни, а скорее изменить свой привычный образ жизни на максимально здоровый. Ведь именно старые привычки привели к болезни, и если продолжать делать то же, в конце концов придешь к тому же, что было. К сожалению, многим не хватает этого понимания. Как свидетельствует статистика, даже среди пациентов, которые проходят кардиореабилитацию по лучшим программам в хороших клиниках, образ жизни меняют меньше половины.

И тут возникает третья проблема. Люди часто ошибаются, расставляя приоритеты при лечении у кардиолога или кардиохирурга. Они, как неопытные кардиохирурги, хотят сделать операцию собственно ради операции. Но такого понятия нету. Есть операция на сердце ради чего-то – ради того, чтобы максимально улучшить качество жизни. Это главная ценность, вокруг которой должны выстраиваться и сам лечебный процесс, и реабилитация, сосредотачиваться усилия и медиков, и пациента, и его родных. Даже вокруг пациента – именно вокруг качества его жизни.

Для Украины тема кардиореабилитации и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – чрезвычайно актуальна. Особенно учитывая то, что мы вместе с Болгарией возглавляем список стран Европы с наихудшей ситуацией по ССЗ. У нас 75% умерших женщин и 58% умерших мужчин уходят из жизни именно из-за болезни сердца и сосудов. Эти цифры озвучили на Международной конференции по кардиореабилитации, которая состоялась в марте на базе Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета во Львове. Обнадежило то, что на форум съехалось около 300 кардиологов, терапевтов и семейных врачей со всей Украины. Ведь именно у специалистов первичного звена тесный контакт с пациентами, и они могут повлиять на отношение украинцев к профилактике ССЗ: как первичной, так и, что очень важно, вторичной, когда у человека уже произошло что-то с сердцем и нужно не допустить повторения.

Пока ситуация в стране неутешительная. Понятие "профилактика ССЗ" уже настолько заезжено, что почти не воспринимается. Пациенты, перенесшие операцию на сердце или инфаркт, часто не имеют надлежащего сопровождения после выписки из больницы. Эффективные кардиореабилитационные программы отсутствуют. Тогда как, например, в Германии трехнедельная ранняя реабилитация после инфаркта или операции на сердце, во время которой с человеком работает не только кардиолог, но и (что гораздо важнее!) реабилитолог, диетолог, психолог, арт-терапевт – распространенная практика. Если мы хотим, чтобы украинцы меньше болели и умирали от ССЗ, нам следует как можно скорее перенимать и этот опыт, и опыт организации первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это вопрос не одного года. В Великобритании программа борьбы с ССЗ стартовала в 1980-х годах, и понадобилось 20 лет, чтобы уменьшить смертность вдвое. Между прочим, на 50% успех программы был обусловлен как раз активным внедрением профилактических мероприятий.

Что можно сделать в Украине уже сейчас в плане кардиореабилитации и вторичной профилактики ССЗ?

(Конечно, меня как кардиохирурга, который хочет, чтобы пациенты десятилетиями не возвращались к нему именно как пациенты, больше интересуют именно эти два вопроса.)

Во-первых, надо расширить понятие кардиореабилитации. Кроме простого – медикаментозного сопровождения (хотя и с этим у нас проблемы – необходимые таблетки пьют только чуть больше половины пациентов), и важного – регулярной физической нагрузке, следует уделять много внимания и психологическим аспектам. Необходимо вытащить человека после операции или инфаркта из депрессии. И надо помочь расставить приоритеты, чтобы он в конце концов изменил свой образ жизни.

Это сложно. Признаюсь, даже мне трудно разобраться с жизненными приоритетами. Работа (а я каждый день делаю две операции и консультирую пациентов, кроме этого, постоянно что-то читаю, чтобы развиваться дальше) выходит на первый план. Но я понимаю, что если не буду держать жизненный баланс, проводить больше времени с детьми, нагружать тело физическими упражнениями, в отдаленной перспективе буду иметь последствия, и ресурсов организма не хватит выдерживать ту нагрузку, которая под силу мне сегодня. Это должен осознать каждый, и в первую очередь люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем.

Во-вторых, стоит делать ставку на семейный подход в кардиореабилитации и профилактике, активнее привлекать родственников пациента. Мы, например, в Центре кардиохирургии "Добробут" начали практику семейных консультаций перед выпиской пациента из клиники. То есть даем рекомендации в присутствии родственников, чтобы вся семья понимала, как должен измениться образ жизни, чтобы операция на сердце действительно выполнила свою цель – улучшила качество жизни человека. И чтобы не было так, что семья не слышала, как врач говорил о важности физических упражнений, и решила: "Нет, давайте родного человека лучше беречь, гладить и хорошо кормить, потому что это все, что ему нужно". К тому же, люди должны осознать, что образ жизни надо менять не только тому, кто заболел, но и всей семье.

В-третьих, следует активнее бороться со страхами пациентов : "боюсь дать себе нагрузку", "боюсь подняться", "боюсь глубоко вдыхать". Эти опасения тормозят процесс реабилитации и вообще могут привести к тому, что человек будет лежать в постели, боясь пошевелиться. Чтобы быстрее выводить пациентов из этого состояния, мы начали более активно проводить их по программе ранней реабилитации: скорее переводить из реанимации, скорее поднимать с постели, скорее заставлять ходить, скорее отправлять ходить по лестнице. И мы видим, что это дает очень хороший результат: и физически, и психологически. Но нельзя забывать, что реабилитация должна продолжаться и после больницы. И кто-то должен постоянно напоминать пациенту, как надо правильно жить. Идеально, если бы это были и родственники, и семейный врач или кардиолог. Над этим нам и стоит работать в ближайшие годы.

Александр Бабляк, кардиохирург, доктор медицинских наук