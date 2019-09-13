Ишемическая болезнь сердца – распространенная проблема современной кардиологии

Одной из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы является ишемическая болезнь сердца (ИБС). В структуре заболеваемости это состояние находится на втором месте, в то время как первое занимает гипертония. По данным статистики, ИБС поражает примерно 15% населения нашей страны. Кроме того, у половины больных с ИБС возрастает риск повторных инфарктов миокарда или коронарной смерти.

В составе Института сердца работает отделение для лечения ишемической болезни сердца, которым заведует Ротарь Максим Федорович. Специалисты высокой квалификации обладают современными знаниями и опытом, полученном в различных зарубежных клиниках. Также весь персонал отличается профессионализмом и внимательным отношением ко всем пациентам.

В отделении могут получить качественную медицинскую помощь:

пациенты с ИБС;

пациенты, которые ранее перенесли инфаркт миокарда с осложнениями;

пациенты, которые перенесли коррекцию работы сердца и сосудов (шунтирование, ангиопластику);

пациенты с поражением коронарных артерий и сердечных клапанов;

другими патологиями сердечно-сосудистой системы.

В отделении есть новейшие медицинские приборы и оборудование, что позволяет проводить лечение большого количества больных с ИБС, а также выполнять операций кардиохирургического профиля: разновидности аортокоронарного шунтирования, коронарную ангиопластику, интракоронарное стентировании и пр. Важное преимущество отделения – это возможность провести восстановление работы сердца и кровеносных сосудов за одну госпитализацию.

Лечение ИБС в Институте сердца – результаты как в лучших зарубежных кардиологических клиниках!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!