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/ Кардиология

Ишемическая болезнь сердца – распространенная проблема современной кардиологии

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Одной из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы является ишемическая болезнь сердца (ИБС). В структуре заболеваемости это состояние находится на втором месте, в то время как первое занимает гипертония. По данным статистики, ИБС поражает примерно 15% населения нашей страны. Кроме того, у половины больных с ИБС возрастает риск повторных инфарктов миокарда или коронарной смерти.

В составе Института сердца работает отделение для лечения ишемической болезни сердца, которым заведует Ротарь Максим Федорович. Специалисты высокой квалификации обладают современными знаниями и опытом, полученном в различных зарубежных клиниках. Также весь персонал отличается профессионализмом и внимательным отношением ко всем пациентам.

В отделении могут получить качественную медицинскую помощь:

  • пациенты с ИБС;

  • пациенты, которые ранее перенесли инфаркт миокарда с осложнениями;

  • пациенты, которые перенесли коррекцию работы сердца и сосудов (шунтирование, ангиопластику);

  • пациенты с поражением коронарных артерий и сердечных клапанов;

  • другими патологиями сердечно-сосудистой системы.

Ишемическая болезнь сердца – распространенная проблема современной кардиологии

В отделении есть новейшие медицинские приборы и оборудование, что позволяет проводить лечение большого количества больных с ИБС, а также выполнять операций кардиохирургического профиля: разновидности аортокоронарного шунтирования, коронарную ангиопластику, интракоронарное стентировании и пр. Важное преимущество отделения – это возможность провести восстановление работы сердца и кровеносных сосудов за одну госпитализацию.

Лечение ИБС в Институте сердца – результаты как в лучших зарубежных кардиологических клиниках!

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Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Тег
Сердце
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