Ишемическая болезнь сердца: опасная, но излечимая

По статистике Минздрава Украины, симптомы этого заболевания, которое может привести к инфаркту, есть как минимум у каждого четвертого взрослого. К счастью, вовремя начатое лечение позволяет избежать тяжелых последствий.

Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии Медицинской сети "Добробут", доктор медицинских наук

Каждая вторая операция на сердце в мире - это операция коронарного шунтирования у пациентов с ИБС. Благодаря миниинвазивной методике, разработанной нашей командой, 99% таких вмешательств можно сделать без разреза грудины.

Почему это опасно?

Ишемическая болезнь сердца - это нарушения кровоснабжения миокарда, в результате которого клетки сердечной мышцы недополучают или вовсе не получают кислорода. Кровоток в сердечной мышце нарушается из-за сужения или даже полного перекрытия артерий сердца. Обычно в этом виноваты атеросклеротические бляшки, которые "оседают" на стенках сосудов. Даже одно сужение в одном сосуде способно привести к тяжелому инфаркту.

Как не упустить проблему?

На самом деле все просто: регулярный чекап + умение слышать сигналы тела.

Правильный чекап - это УЗИ сердца, ЭКГ, стресс-тест (на беговой дорожке или велосипеде), липидный профиль крови для контроля дислипидемии (нарушений жирового обмена) и анализ крови на гликированный гемоглобин. Обследование необходимо проходить раз в два года в возрасте 35+ и ежегодно - в возрасте 55+.

Ключевое в этом списке для выявления ИБС - липидный профиль (показывает риск образования атеросклеротических бляшек) и стресс-тест (дает возможность проверить сердце при физической нагрузке). Если стресс-тест выявляет проблему, кардиолог направляет пациента на коронаровентрикулографию (селективную коронарографию) - инвазивное исследование коронарных артерий, которое подтверждает или опровергает диагноз "ИБС".

Важный момент: в Украине, к сожалению, нередко злоупотребляют таким диагнозом и ставят его необоснованно. Чем это опасно? Тем, что многих аббревиатура ИБС даже не настораживает. А за таким легкомыслием несложно пропустить действительно угрожающее состояние. Если вам или кому-то из родных поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца", имейте в виду: все серьезно и требует подтверждения!

Как избежать тяжелых последствий?

ИБС - излечимое заболевание! На начальных стадиях ситуацию можно взять под контроль: болезнь лечится изменением образа жизни (не забываем, что в 80% случаев причина проблем с сердцем - неправильный образ жизни) и медикаментозной терапией. Если поражения сосудов критические, и кровоток существенно затруднен или даже остановлен, принимается решение о стентировании или шунтировании.

Стентирование - это малотравматичная процедура, во время которой через артерию в руке или бедре в суженный сосуд сердца вводится стент, который, раскрываясь, расширяет ее просвет. Но часто установление стентов невозможно или неэффективно. Тогда на помощь приходит кардиохирургия на открытом сердце.

Коронарное шунтирование - это операция, в ходе которой с помощью нашитых шунтов, которыми служат сосуды самого пациента, кровь устремляется в обход суженных участков артерий. И все - кровоток в миокарде восстановлен, сердце возвращается к нормальной работе, человек получает новое качество жизни!

В чем уникальность подхода в ДОБРОБУТ?

Сегодня команда кардиохирургов под руководством Александра Бабляка разработала методику малоинвазивного многососудистого коронарного шунтирования. Для вмешательства уже не нужно делать классический 25-сантиметровый разрез грудной кости. Достаточно разреза 5 см между ребрами. В результате уже сразу после реанимации пациенты перестают чувствовать себя тяжелобольными, активно восстанавливаются и за 4-5 дней едут домой. За две недели врачи уже позволяют им выходить на полдня на работу, за месяц уже нет практически никаких ограничений.

Факторы риска развития ИБС

• Возраст 40+

• Пол: у мужчин риск заболеть выше

• Наследственность (сердечно-сосудистые заболевания у родственников)

• Курение (у 40-летнего курящего и 60-летнего человека, который не имеет этой пагубной привычки, одинаковый уровень риска)

• Неправильное питание (употребление пищи, которая содержит много трансжиров и/или прошла интенсивную термическую обработку)

• Высокое артериальное давление

• Высокий уровень холестерина

• Сахарный диабет

• Ожирение

• Малоподвижный образ жизни (приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям в 30% случаев)

• Стрессы

• Хронические воспалительные процессы: больные зубы, грибок на ногтях и тому подобное.

Будьте внимательны!

Симптомы ишемической болезни сердца часто маскируются под другие заболевания. Но формула, которая однозначно свидетельствует о проблемах в сердце: связь недомогания с физической нагрузкой. Если во время физической нагрузки появляется любой дискомфорт или боль, которая проходит в состоянии покоя, нужно обратиться к кардиологу. ИБС может проявляться аритмией, одышкой, а также жгучей болью в грудной клетке, или болью, сжимающей или, наоборот, распирающей.

При этом инфаркт - это не обязательно боль, а если и боль, то не обязательно в грудной клетке. Перед приступом может болеть ухо. Или шея. Или зубы или пятки во время ходьбы. А могут, например, беспокоить только слабость и озноб. Кстати, частые проявления инфаркта - тошнота и рвота. Однако в любом случае прослеживается связь с физической нагрузкой. И это главная подсказка!

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