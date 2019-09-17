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/ Кардиология

Институт сердца: жизнь пациентов в надежных руках!

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В Институте сердца есть три отделения, которые обеспечивают качественное и безопасное проведение хирургических вмешательств:

  • анестезиологическое отделение;

  • отделение искусственного кровообращения и экстракорпоральных методов лечения;

  • отделение переливания крови.

Сегодня невозможно представить проведение операции без использования обезболивающих средств. Работа специалистов отделения анестезиологии направлена на обеспечение следующего:

  • безопасное хирургическое вмешательство;

  • выбор подходящей для пациента анестезии и предупреждение стрессовых реакций;

  • предотвращение возможных осложнений.

Институт сердца: жизнь пациентов в надежных руках!

Отделение имеет большой опыт качественного и безопасного проведения различных видов кардиохирургических операций. В Институте сердца для обезболивания используют самое новейшее оборудование и современные лекарственные препараты. Для безопасного наркоза и комфорта пациента в отделении есть системы для мониторинга состояния организма: оцениваются мозговое кровообращение, функции сердца, легких и других жизненно важных органов и систем.

Отделение искусственного кровообращения и экстракорпоральных методов лечения – еще один важный участник оперативных вмешательств. Главные цели отделения включают обеспечение искусственного кровообращения, проведение гемокоррекции и поддержание жизнедеятельности больного. Ежегодно высококвалифицированные специалисты оказывают качественную помощь в проведении более 1000 операций любого уровня сложности у взрослых и детей.

Кроме того, отделение известно тем, что тут функционирует уникальный Центр экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности (Extracorporeal life support organization – ELSO), а также проведением эффективного лечения системного атеросклероза, гиперхолестеринемии и других нарушений липидного обмена.

Институт сердца: жизнь пациентов в надежных руках!

Свою работу отделение переливания крови, которое было создано в 2007 году, осуществляет в таких направлениях: обеспечение кровью пациентов в ходе операции, отбор доноров и участие в научных исследованиях. Для того, чтобы обеспечить все хирургические отделения, проводится большая работа по сбору, переработке и хранению крови.

Важное значение для организации "банка крови" имеет добровольное донорство. Во время процедуры используется современное оборудование и делается все, чтобы исключить возможность инфицирования.

Институт сердца: жизнь пациентов в надежных руках!

На базе отделения врачи и персонал проходят подготовку по вопросам трансфузионной терапии, включая профилактику и лечение осложнений, для оказания качественных медицинских услуг, которые отвечают мировым стандартам.

Институт сердца: все необходимое для безопасного проведения операций!

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Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Теги
Сердце донор
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