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/ Кардиология

Институт сердца: цели и приоритеты

Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Украине сложная и требует действий, поэтому было принято решение сконцентрировать знания, силы и опыт специалистов по профилактике, диагностике, лечению, хирургии, анестезиологии и реабилитации. Это произошло в стенах Института сердца в 2007 году. Такое объединение экспертов из многих областей дает возможность оказывать пациентам качественную медицинскую помощь:

  • лечить пороки сердца у новорождённых;

  • лечить гипертонии и стенокардии;

  • проводить операции.

На счету Института сердца большое количество успешно выполненных хирургических вмешательств по стентированию коронарных артерий, протезированию клапана, шунтированию сердца. Тут проводят уникальные, спасающие жизнь операции по пересадке сердца.

Институт сердца – это клиника, которая построена и оборудована по мировым стандартам, является достоянием и предметом гордости жителей нашей столицы! В ее проектировании использовались самые современные технические и медицинские решения.

Новейшее оборудование – залог полноценного и качественного диагностического обследования. Для выявления пороков сердца и сосудов используются такие современные методы:

  • коронография;

  • сцинтиграфия;

  • компьютерная томография.

На базе клиники оборудованы современные операционные и ангиографические лаборатории, где ежегодно проводят около 5 тысяч сложных хирургических операций.

Институт сердца: цели и приоритеты

Также создатели Института сердца учли, чтобы расположение и архитектурные элементы, давали чувство безопасности, подкрепляя его просторными и хорошо освещенными помещениями. Палаты оборудованы для удобства пациентов. Само здание находится в тихой парковой зоне, где свежий воздух, где не мешает шум больших улиц и где пациенты могут прогуливаться в тени хвойных деревьев. Клиника имеет удобную транспортную развязку, также есть собственная парковка. Все эти преимущества сделают пребывание в клинике максимально комфортным для пациента.

Институт сердца: цели и приоритеты

Высококвалифицированные специалисты, внимательный медперсонал и современное оборудование Института сердца служат одной цели – улучшить здоровье пациента и качество его жизни!

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Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Тег
Сердце
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