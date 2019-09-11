Институт сердца: лечение нужно начинать с качественной диагностики

Диагностика заболеваний сердца и сосудов – направление, в котором работает отделение. Наличие современного оборудования позволяет быстро и точно выявить пороки сердца, сопутствующие заболевания и оценить необходимость оперативного вмешательства. Специалисты консультативно-диагностического отделения обладают знаниями и навыками высокого уровня, которые усовершенствуют в ведущих кардиологических клиниках Европы. Ежегодно 25 000 больных со сложной патологией сердечно-сосудистой системы получают качественную консультативно-диагностическую помощь.

В отделении можно определить функциональное состояние сердца, артерий и вен с помощью таких методов исследования:

электрокардиография;

эхокардиография;

пробы с дозированной физической нагрузкой;

суточное мониторирование сердечного ритма и артериального давления;

ультразвуковая диагностика сосудов и венозной системы нижних конечностей.

Также есть возможность обследовать другие системы органов, используя:

электроэнцефалографию, спирографию;

эндоскопические манипуляции, включая эзофагогастродуоденоскопию, сигмоскопию, колоноскопию, бронхоскопию, и биопсию;

ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, органов малого таза, почек и щитовидной железы.

В отделении работают специалисты-диагносты в сферах урологии, гинекологии, оториноларингологии, офтальмологии, иммунологии, стоматологии, инфектологии и эндокринологии.

Заведует отделением Ирина Викторовна Швец.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся