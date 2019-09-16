Институт сердца: эффективное решение сердечных проблем

На базе клиники работают отделения, оказывающие качественную помощь взрослому населению. Все они оборудованы по последнему слову техники. Коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов в кардиологии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии.

Отделение эндоваскулярной хирургии и ангиографии занимается диагностикой и лечением патологий сосудистой системы организма. С помощью селективной (избирательной) ангиографии диагносты могут изучать состояние коронарных, сонных, позвоночных, почечных, легочных артерий, артерий брюшной полости, верхних и нижних конечностей, а также проводить зондирование полостей сердца.

В арсенале врачей широкий спектр эндоваскулярных вмешательств. Благодаря методике, которая проводится без разрезов, выполняются такие операции: протезирование аорты при аневризме, замена аортального центра, протезирование митрального клапана и т.д. Также в отделении проводятся эндоваскулярные операции по удалению чужеродных тел из сердца и крупных кровеносных сосудов. В случаях патологического сужения кровеносных сосудов проводится стентирование, которое позволяет расширить просвет с помощью специального каркаса – стента.

Отделение лечения острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда начало свою историю в 2014 году. Создание этой структуры в Институте сердца было связано с ростом количества пациентов с заболеваниями, требовавших неотложного лечения. Профессиональная команда кардиологов и анестезиологов-реаниматологов оказывают круглосуточную помощь и обеспечивают госпитализацию пациентам со следующими заболеваниями и состояниями: острый коронарный синдром, угрожающие жизни нарушения сердечного ритма, обширная тромбоэмболия легочной артерии; экссудативный перикардит и др. Пациенты находятся под интенсивным наблюдением квалифицированного медперсонала.

Для оказания неотложной помощи в отделении есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, портативный аппарат УЗИ и все необходимое для временной электрокардиостимуляции. Отделение работает в режиме "24/7", обеспечивая срочную и качественную помощь пациентам.

В отделении нарушений ритма сердца выполняется полный спектр диагностических и лечебных процедур. Существует большое количество заболеваний сердца и сосудов. Часто они сопровождаются нарушениями сердечного ритма и аритмиями, которые снижают качество жизни больных и могут приводить к инсультам, сердечной недостаточности и пр.

Благодаря современным технологиям и методам диагностики в Институте сердца возможно лечение большинства известных нарушений ритма и проводимости сердца, учитывая все индивидуальные особенности каждого пациента. В отделении проводят диагностику и лечение таких нарушений: тахиаритмии, экстрасистолия, брадиаритмии, эпизодов транзиторной потери сознания и сердечной недостаточности. Проводятся операции по имплантации антиаритмических устройств, ресинхронизирующих устройств, кардиовертеров-дефибрилляторов, а также вмешательства по возобновлению ритма путем электрической кардиоверсии.

Отделение приобретённых пороков сердца – очень важная часть Института сердца, которая специализируется на лечении патологий, вызваных аномалией структуры и функции клапанного аппарата сердца. Известно, что единственным и эффективным методом лечения является хирургическая операция. В то же время, увы, не всем пациентам возможно сохранить клапан. Если у больного деформация структуры клапана очень выражена, проводится замена на искусственный аналог. Часто при дегенеративном поражении клапанов наблюдается уменьшение просвета коронарных артерий, причиной которых является атеросклероз. Благодаря многолетнему опыту врачи отделения точно определяют диагноз и назначают курс лечения, используя индивидуальный подход к каждому пациенту. Они также занимаются реабилитацией в послеоперационный период. В отделении проводятся все виды вмешательств при коронарной болезни сердца, приобретённых и врожденных пороках, заболеваниях перикарда, инфекционном поражении клапанов и др.

Оказанием круглосуточной медпомощи взрослым пациентам с нестабильным и тяжелым состоянием занимается специальное отделение интенсивной терапии. Эта часть Института сердца охватывает пациентов, которым проводились операции на открытом сердце; пациентов в критическом состоянии, которые получают дооперационную терапию; пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи.

В отделении есть все необходимое для эффективной работы на мировом уровне: врачи-специалисты высокой квалификации, внимательный персонал и новейшее медоборудование (для искусственной вентиляции легких, системы для мониторинга витальных функций, для проведения реанимационных мероприятий, электрокардистимуляторы и т.д.). Кроме этого, у отделения очень удобное расположение, что позволяет быстро помогать другим подразделением и привлекать к решению проблем их сотрудников.

Института сердце сделает все для спасения жизни!

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